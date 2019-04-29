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走進樹林森呼吸！台中潭子新田登山步道 登聚興山-台灣小百岳40號

2019-04-29 10:03ReadyGo出發前

[台中潭子] 新田登山步道 |聚興山-台灣小百岳40號@小玉兒//趴趴走

臺中市潭子區的【新田登山步道】，位於聚興山，總長3公里的登山步道，裡頭更設有1063階的木棧階梯，依山式蜿蜒而建，除了設有幾處的眺望台外，還特地增設一處可眺望豐原地區的賞鷹平台，而這登山步道更是潭子與豐原地區民眾平日和假日休閒健行的好去處。(引自臺中觀光旅遊網)

▲新田登山步道，有設停車場，來訪朋友 Google地圖可直接搜尋⏩新田登山步道登...
▲新田登山步道，有設停車場，來訪朋友 Google地圖可直接搜尋⏩新田登山步道登山口。
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▼【新田登山步道】入口處

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▼入口處有步道導覽圖，初訪者建議稍微看一下喔！【新田登山步道】共有三條步道，咖啡色路線為第一步道，中間灰色路線為第二步道，粉紅色則為第三步道，當天我們走的是三上一下。

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▼從入口處大概走一百多公尺，就會來到第一步道入口處，當天我們走的是三上一下，所以這是我們當天走的出口處。

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▼第三步道入口處

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▼入口處的告示牌，公告108/4/10至108/5/10第三步道有部分路段封閉施工，所以登山客請避開施工路段，以免發生危險！

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▼景觀台前的景致，可惜最近天空都是霧濛濛的！

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▼沿路都設有不少的椅子可以休息，從六角亭再走一小段路後，可看到一個大水塔，這邊就是往「聚興山二等三角的入口處」！ps.三角點(又稱作三角網測站、三角測量站、三角測量點或測量墩等)為繪製地形圖的三角測量基準點，一般會設置在一地區中視野範圍較大的地點(多為山峰頂)。通常在地圖中以「內有小點的三角形」標記。廣義來說，各種「測量用標記」，如天文點、土地測量控制點標都可算作三角點。(引用維基百科)

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▼聚興山，位於台灣台中市潭子區新田里東部，近豐原區交界，為旱溪支流刀石坑溪與馬牛欄溪的分水嶺，峰頂海拔535公尺，為台灣小百岳40號。峰頂有二等三角點1124號，向東可眺望新社台地及其後的遠山。(引用維基百科)在聚興山拍完照，往回繼續走，接著這一段路的景致還蠻美的！

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▼接著來到這處有大空地的景觀台，而這邊也正是第一、二、三步道的交界處！

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▼最後我們就走第三步道下去！

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交通資訊

開車行駛國道一號南下，於豐原下交流道後往豐原方向(中正路、台10線)，行駛至圓環南路右轉(台13線)，接圓環東路續行至田心路右轉，過豐原大道再過一座橋後接鐮村路，直行遇龍興巷左轉(有指示往新田登山步道)，一路依新田登山步道指標前進即可，即可抵達新田登山步道入口的停車場。

感謝小玉兒同意轉載

延伸閱讀>>【 台中懶人包 】超美秘境在這裡？2019全新17個台中「必去景點」大公開

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