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來個公車輕旅行！台中好好玩「台中商圈」一日遊

2019-04-25 11:07FunTime旅遊比價

沒有駕照可是又想來個台中行嗎？沒有駕照的人有福啦！台中有一項便民服務「台中市公車10公里免費」。使用電子票證搭乘台中市公車就可以享有這項福利！讓小編介紹怎麼搭公車玩台中吧！

電子票券使用方式

電子票券 圖／官網
電子票券 圖／官網
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使用電子票證﹝悠遊卡、一卡通、iCash、HappyCash﹞搭乘台中市公車﹝路線編碼3碼以下﹞，上、下車時均得刷卡，即可享有10公里免費。﹝超過10公里者折抵26元﹞。

★溫馨提醒：由於台中市公車是採里程計費，所以上下車一定要刷卡哦！如果忘記刷卡的話，下次搭乘公車時系統會自動扣20元。

兩日遊行程懶人包

第一站：一中商圈

一中商圈 圖／Wikimedia
一中商圈 圖／Wikimedia
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鄰近台中一中、台中科技大學的一中商圈，有許多美食、衣服、飾品店，是許多學生、年輕人空閒的時候喜歡去逛街的地方！附近也有許多美食以及便宜住宿喔~

交通資訊➤➤➤

一中商圈 圖／funtime小編
一中商圈 圖／funtime小編
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第二站：勤美誠品綠園道

勤美誠品綠園道 圖／Wikimedia
勤美誠品綠園道 圖／Wikimedia
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誠品綠園道緊鄰著勤美術館，故大家都通稱為勤美綠園道。有名的光之乳酪、三星丸都在旁邊，假日時旁邊的公園步道上也都會有一些市集。很多人都會利用假日時去逛逛放鬆一下心情！偶爾會有展覽辦在那，不妨注意一下找時間去走走逛逛！

審計新村

審計新村文創聚落 圖／Wikimedia
審計新村文創聚落 圖／Wikimedia
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小編推薦你：最近非常火紅的審計新村也在附近，走路大約不用十分鐘。接近廢棄的老舊社區重新改建，現在成為許多文青咖啡店或者小店進駐的地方。放假之餘來到審計新村走走逛逛，跟朋友在這喝喝下午茶打個卡，老建築特別的風味也能拍出許多美照喔！可以順路走過去逛逛~

交通資訊➤➤➤

勤美誠品綠園道 圖／funtime小編
勤美誠品綠園道 圖／funtime小編
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第三站：秋紅谷

秋紅谷 圖／Wikimedia
秋紅谷 圖／Wikimedia
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在朝馬轉運站對面的秋紅谷是個大型的滯洪池公園。沿著湖面上的步道散步、呼吸一下新鮮空氣幫助緩解生活上的忙碌。走累了園區內也有景觀餐廳唷！秋紅谷會是個好選擇。

交通資訊➤➤➤

秋紅谷 圖／funtime小編
秋紅谷 圖／funtime小編
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第四站：逢甲夜市

逢甲夜市 圖／Flickr
逢甲夜市 圖／Flickr
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位於逢甲大學旁邊的逢甲夜市是全台最有名的夜市之一，沒去過逢甲夜市別說你去過台中！

交通資訊➤➤➤

逢甲夜市 圖／funtime小編
逢甲夜市 圖／funtime小編
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第五站：彩虹眷村

彩虹眷村 圖／Flickr
彩虹眷村 圖／Flickr
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在嶺東科大後面的干城六村有位爺爺用畫筆改造了老舊的社區。讓原先古板的眷村變的生動有趣。沒去過的朋友們可以去這裡走走、拍拍照唷！

﹝如果巧遇照片中這位穿著彩虹服裝手上拿著吉他的彩虹戰士記得跟他拍照留念喔！小編跟他拍過照，人很有趣拍照技術又很好！﹞

交通資訊➤➤➤

彩虹眷村 圖／funtime小編
彩虹眷村 圖／funtime小編
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第六站：東海大學

東海大學 圖／Flickr
東海大學 圖／Flickr
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說到台中會想到夜市，說到夜市會想到大學。除了逢甲大學以外，另一個當然就是東海大學拉！晚上逛夜市，白天逛校園。說到東海大學除了夜市以外大家一定會想到坐落在一片大草地上的「路義思教堂」！沒跟教堂拍過照，別說你來過東海大學！

交通資訊➤➤➤

東海大學 圖／funtime小編
東海大學 圖／funtime小編
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第七站：台中歌劇院

台中歌劇院 圖／Wikimedia
台中歌劇院 圖／Wikimedia
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被路透社譽為「世界第九大新地標」的台中歌劇院，是小編相當推薦的一個地點喔！踏進歌劇院的區域會不自覺的將自己的聲音放小，怕自己的聲音會打擾了眼前的這棟建築，小編每次去台中都會去台中歌劇院坐著放空呢！推薦大家下次也去感受一下台中歌劇院的魅力喔！

交通資訊➤➤➤

台中歌劇院 圖／funtime小編
台中歌劇院 圖／funtime小編
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第八站：柳川藍帶水岸

柳川藍帶水岸 圖／Flickr
柳川藍帶水岸 圖／Flickr
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重新整治過後，「柳川藍帶水岸」可說是現在最火熱的打卡地點之一！周遭也有動漫彩繪巷、台中文學館。去柳川水岸步道拍完照也可以去這兩個地方看看唷~不管是白天到那拍照打卡還是晚上跟家人朋友散步聊天，都非常適合！

交通資訊➤➤➤

柳川藍帶水岸 圖／funtime小編
柳川藍帶水岸 圖／funtime小編
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終點站

貼心的小編為大家整理出搭火車、客運的交通路線如下。

台中火車站 圖／funtime小編
台中火車站 圖／funtime小編
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朝馬轉運站 圖／funtime小編
朝馬轉運站 圖／funtime小編
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☛小秘訣：在Google Map上輸入起點以及目的地後，點選大眾運輸選項，系統就會告訴你要坐哪台公車，公車什麼時候來！

google map 圖／funtime小編
google map 圖／funtime小編
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看完小編為大家整理出來的兩天一夜搭公車玩台中行程後，有沒有超心動？下一次去台中不會騎車、不會開車再也不用擔心拉！台中有10公里免費搭乘公車這項超級好康的福利，趕快計畫這個周末去一趟台中放鬆之旅吧！

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道眷村逢甲夜市公園

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