西部海線鐵道的濱海一日旅 賞風車看海浪吃麵包

【圖．文｜行遍天下】

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西部濱海快速公路從新北淡水一路往南部延伸，是全台灣最長的快速公路，尤其一路都不收費，可謂是高速公路的最佳替代道路。開車到了苗栗後龍的好望角半天寮，周邊有多處景點可以遊玩，不妨沿著產業道路與海線鐵道，來趟濱海一日小旅行。





登好望角制高點賞景

▲車行到苗栗後龍，沿著海岸的巨型白色風力發電機組，成為當地最吸睛的特色。 分享 facebook

一路開車從西部濱海快速公路南下，途中可看到一望無際的海岸線。車行到苗栗後龍，沿著海岸的巨型白色風力發電機組，成為當地最吸睛的特色，此處便是「好望角半天寮」。

▲在好望角可以一次賞到天際線、海岸線及鐵道線，是攝影迷的最愛。 分享 facebook

好望角是當地海岸的制高點，往下看層次分明：天際線、海岸線、鐵道線，常有攝影愛好者在此拍攝大風車或是火車穿過綠油油農田的畫面。順著瞭望台往下走，有挑柴古道與舊碉堡，過去半天寮有海防部隊駐守，但如今這裡不再是軍事要地，舊碉堡也都已封閉或改造成觀景平台。

▲順著好望角瞭望台往下走，是挑柴古道。 分享 facebook





穿梭海岸鐵路與鄉間

▲岩層中微微露出的貝化石已存在數百萬年之久。 分享 facebook

海岸線除了大風車，還有3處石滬遺址以及國姓蟯貝保育區的景點可遊賞，而靠近海線鐵道，則有過港貝化石層、3個舊火車隧道，隧道內都裝有燈光，一點也不陰森，非常好走。走累了要打牙祭可到當地信仰中心慈雲宮廟口前品嚐小吃，尤其是開了30多年的黑輪伯，食材種類豐富；如果適逢週六、日，別忘了到趙師傅窯烤麵包坊，嚐嚐世界級水準的咖啡，再帶上石頭窯烘焙的手工麵包。吃飽喝足了，到後龍故事館裝置藝術與彩繪，最後來到水尾沙灘等待夕陽，讓燦爛的紅霞與你踏上歸途。

▲趙師傅窯烤麵包坊採取預約接單，只有假日才有少量現貨。 分享 facebook

▲水尾是後龍地區看夕陽的好去處。 分享 facebook





推薦玩法

大山車站 ->(距離4.5km) 慈雲宮廟前黑輪伯 ->(距離1.7km) 趙師傅窯烤麵包坊 ->(距離1km) 後龍故事館Accrete House ->(距離10.2km) 舊火車隧道 ->(距離1.2km) 過港貝化石層 ->(距離1.9km) 好望角(制高點賞天際線、海岸線、鐵道線) ->(距離8.2km) 水尾沙灘





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