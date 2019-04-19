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白天山裡賞桐花，夜裡探訪點點螢光！苗栗兩天一夜５個景點推薦

2019-04-19 21:00聯合新聞網 文／遊妤思

想搭著春遊方案，卻不知到哪裡好玩？苗栗是客家桐花的故鄉，紛飛雪景更是美景如畫，向大家推薦苗栗５個景點，前進中台灣讓你一次體驗日夜美景好好玩一趟！苗栗有許多隱藏在山林間的兩日遊景點，可以搭著油桐花花季的繁花盛況，漫步在4月雪白花毯上，或是在夜裡伴著閃耀的點點螢光，和家人朋友度過浪漫的假期旅遊。

圖／白天山裡賞桐花，夜裡探訪點點螢光，一次體驗苗栗日夜風情。擷取自客家桐花季官網...
圖／白天山裡賞桐花，夜裡探訪點點螢光，一次體驗苗栗日夜風情。擷取自客家桐花季官網(左)、卓也小屋粉絲頁(右)
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白天山裡賞桐花

# 好客公園

（看花況）

在臺灣客家文化館旁的好客公園，總面積為6.88公頃，設有生態池、卵石步道、木淺道、觀景台。保有豐富的中北部傳統客庄丘陵生態樹種，像是油桐樹、相思樹、苦楝樹與楓樹等等。每年4月桐花盛開時，桐花如雪白般繽紛飄落，漫步其間可以體驗客庄山林小徑的幽靜，相當適合闔家休憩，一起感受山林之美。

圖／好客公園花況。擷取自客家桐花季官網。
圖／好客公園花況。擷取自客家桐花季官網
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臺灣客家文化館

地址：苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科南路6號

時間：週三～週一，早上09：00 至下午17：00，週二休園。

電話：(037)985558

好客公園開放時間：週二～週日，早上09：00至下午05：00。


# 四月雪小徑

（看花況）

又名慈濟山賞桐步道，是三義近郊最容易親近的一條賞桐小徑。全程都穿梭於蓊鬱的林蔭中，油桐、相思樹、樟樹等混合林構成的森林環境，行走到中段，會有一段一、二百公尺長的油桐樹林，由於以往人跡罕至，因此林相保持完好。每年四月到此，沿途兩側開滿雪白柚桐花，風起花落的美景，配著蓊鬱樹林鋪起一道雪白花毯，別有一番風味。

圖／四月雪小徑花況，目前已含苞待放。擷取自客家桐花季官網。
圖／四月雪小徑花況，目前已含苞待放。擷取自客家桐花季官網
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四月雪小徑

地址：苗栗縣三義鄉廣盛村廣聲新城88號(三義木雕博物館旁)


# 西湖渡假村

（看花況）

西湖渡假村是一個CP值超高的景點，園區內不只規劃了多種休閒活動，同時也是苗栗4、5月賞花的重點地。植超過千餘棵油桐樹，每當花季期間，可在桐花樹下觀賞雪白花雨，推薦園區內幾個絕美的賞花景點，包含，三陽開泰步道、1820忘憂谷賞桐區、十二生肖雕塑花園賞桐區、西湖水岸等。

圖／白色花毯賞桐區「三陽開泰步道」以千萬朵的桐花舖陳出一條白色花毯，是桐花季中令...
圖／白色花毯賞桐區「三陽開泰步道」以千萬朵的桐花舖陳出一條白色花毯，是桐花季中令人期待的美景。擷取自西湖渡假村官網
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圖／湖光山色賞桐區。走近油桐花的西湖畔，看見的不只是滿山遍野五月雪，還有湖面倒映...
圖／湖光山色賞桐區。走近油桐花的西湖畔，看見的不只是滿山遍野五月雪，還有湖面倒映出的朵朵桐花影，站在其中靜靜享受這山湖水色的美景。擷取自西湖渡假村官網
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夜裡探訪點點螢光

# 西湖渡假村 1820忘憂谷

綠意盎然、林蔭蒼翠是1820忘憂谷的最佳寫照！不止有野薑花與其他花卉點綴其中，潺潺流水及原始自然的生態環境，每年春末夏初，當螢火蟲的季節來臨，透過相機的鏡頭，在特定時分，遍地的銅錢草與螢火蟲閃爍的黃綠光點相映成趣，難得一見的「三義藍眼淚」美景，更是值得一再回味。

圖／西湖渡假村「1820忘憂谷」夜間光影很是迷人。擷取自呼啦莊園官方網站
圖／西湖渡假村「1820忘憂谷」夜間光影很是迷人。擷取自呼啦莊園官方網站
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圖／西湖渡假村「1820忘憂谷」。遍地的銅錢草與螢火蟲閃爍的黃綠光點相映，還有三...
圖／西湖渡假村「1820忘憂谷」。遍地的銅錢草與螢火蟲閃爍的黃綠光點相映，還有三義藍眼淚之美名。擷取自呼啦莊園官方網站
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西湖渡假村

地址：苗栗縣三義鄉西湖村西湖11號（國道一號三義交流道左轉約50公尺）

營業時間：平日08:30~17:30；假日08:00~18:00

電話：(037) 876-699


# 卓也小屋

圖／卓也小屋的環境清幽，似臺灣早期的農家村落。擷取自卓也小屋粉絲頁
圖／卓也小屋的環境清幽，似臺灣早期的農家村落。擷取自卓也小屋粉絲頁
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蜿蜒小徑旁的穀倉民宿，同時擁有賞桐花和螢火蟲的樂趣，若來用餐或住宿的旅客，店家還有開放導覽時間，帶著你以起探尋這夢幻的夜晚。卓也小屋的環境清幽，以竹材、茅草搭建，似臺灣早期的農家村落，很具特色。民宿內除了用用餐住宿外，還有藍染的課程可以體驗，白日賞花做體驗，夜裡賞螢光，安排一天早晚活動不成問題，是個很親近山野的度假景點。

圖／卓也小屋的油桐花景。擷取自卓也小屋粉絲頁
圖／卓也小屋的油桐花景。擷取自卓也小屋粉絲頁
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圖／卓也小屋夜晚的螢光美景。擷取自卓也小屋官方網站
圖／卓也小屋夜晚的螢光美景。擷取自卓也小屋官方網站
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卓也小屋

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村13鄰崩山下1-5號

電話：(03)787 9198


# 呼啦莊園

全新露營車渡假村，六星級露營車園區裡共有20輛露營車，車內附有獨立衛浴設備、免治馬桶、電視、獨立筒床墊應有盡有，最讓人心動的是躺上床鋪後，正對著長達180公分的全景電動天窗，將戶外美景完美收錄。春末夏初，還能觀賞螢火蟲盛況，夢幻程度再升級。擁有樹屋、沙坑、BBQ，還有一座戲水池，很適合小朋友的放風行程。

圖／呼啦莊園。擷取自呼啦莊園官方網站
圖／呼啦莊園。擷取自呼啦莊園官方網站
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圖／莊園內的細水池，讓大人小孩都可以開心玩水。擷取自呼啦莊園官方網站
圖／莊園內的細水池，讓大人小孩都可以開心玩水。擷取自呼啦莊園官方網站
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圖／莊園夜晚時的螢光美景。擷取自呼啦莊園粉絲團
圖／莊園夜晚時的螢光美景。擷取自呼啦莊園粉絲團
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呼啦莊園

地址：苗栗市獅潭鄉永興村下大窩2之1號

電話：(03)793 1928


苗栗春遊住宿優惠　

看著這季節限定的美景，不妨搭著春遊方案，安排一趟苗栗出遊，享受著山野夢幻之旅。不論是白天賞著油桐花，或是夜裡夜裡伴著閃耀的點點螢光，體驗苗栗兩種風情，和家人朋友度過浪漫的假期旅遊。

時間：2019/04/01 ~2019/06/30

自由行：每房折抵500元／每人優惠1次 （每週日至週四適用）

青年加碼：前往離島或入住小鎮民宿者，各可再優惠1次，500元。（包含前項，青年共享有3次優惠）

團體旅遊（經旅行社）：行程含小鎮旅遊且時間為2天1夜以上，每人每日獎助500元。

（詳情請參閱官方）

圖／「1820忘憂谷賞桐區」。花季期間，雪白桐花點綴關刀山山頂，循著白雪舖踏而成...
圖／「1820忘憂谷賞桐區」。花季期間，雪白桐花點綴關刀山山頂，循著白雪舖踏而成的桐花小徑，相約一起尋找山間步道旁的木炭窯、大聖岩，在夏天的夜晚，還有點點的螢火蟲相伴。擷取自西湖渡假村官網
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步道賞花客家親子旅遊熱門景點
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