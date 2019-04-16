繡球花季來了！苗栗「夢幻農場」不只賞花讓你走進童話裡！
位於苗栗卓蘭的花露農場，有排鮮豔的繡球花步道，在每年的3-5月正是繡球花綻放之時，花團錦簇的景象吸引了不少賞花人潮。若是逛累了，還可以喝個仙氣下午茶，或是體驗令人放鬆的精油療程，是個假日放空充電的好選擇。
花露農場佔地9千坪，園區內有很多規劃，其中的「季節系花展」就是一個熱門的打卡點，四季都有不同花種爭豔。農場的繡球花季於13日開跑，天氣微涼卻不抵眾人的熱情，看著各色鮮嫩的花團，大家開心打卡拍照。不遠處還有一扇綠意滿滿的窗口，從遠處一望，讓你夢幻到像是森林小精靈，無論是獨照或是多人，拍起來都很有FU。
拍到開心了，你可以到園區內的原木餐廳、養生餐廳裡用餐，或是到雨林部落裡喝個美美的下午茶，搭配周邊的霧氣，整個仙到不行。
花露休閒農場，近年來新增藥用香草植物區及精油博物舘，讓農場活動又更豐富了起來！大小朋友出發前可以預約精油DIY的課程，體驗製作茶樹精油蘆薈乳液、防蚊液的樂趣。其中最讓我心動的就是「精油薰蒸足療」了，假日午後在冷氣房嗅著芬香，感受暖暖的熱氣，真的是放鬆心靈的一大享受。
花露農場，除了滿滿的花香外，還是個多功能的休閒空間。若想放空充電再出發，趁著繡球花綻放的季節，快來體驗一場童話森林般的度假吧！
花露休閒農場
地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號
電話：(04)2589-3280
營業時間：平日0900-1700；假日0830-1730 (週三休園)
門票：200元，可扺消費100元
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