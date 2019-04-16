繡球花季來了！苗栗「夢幻農場」不只賞花讓你走進童話裡！

2019-04-16 18:17 聯合新聞網 文／遊妤思



位於苗栗卓蘭的花露農場，有排鮮豔的繡球花步道，在每年的3-5月正是繡球花綻放之時，花團錦簇的景象吸引了不少賞花人潮。若是逛累了，還可以喝個仙氣下午茶，或是體驗令人放鬆的精油療程，是個假日放空充電的好選擇。

圖／童話小屋前繡球花盛開。網友lizlaichun授權 分享 facebook

圖／農場園區內繡球花花季於13日開跑。擷取自粉絲團。 分享 facebook

花露農場佔地9千坪，園區內有很多規劃，其中的「季節系花展」就是一個熱門的打卡點，四季都有不同花種爭豔。農場的繡球花季於13日開跑，天氣微涼卻不抵眾人的熱情，看著各色鮮嫩的花團，大家開心打卡拍照。不遠處還有一扇綠意滿滿的窗口，從遠處一望，讓你夢幻到像是森林小精靈，無論是獨照或是多人，拍起來都很有FU。

圖／充滿綠意的窗台，拍照起來充滿活力的綠精靈。網友zora.taiwan授權 分享 facebook

圖／抱著毛小孩拍照，也是張幸福滿溢的全家福阿。網友chu.chienying授權 分享 facebook

圖／芬多精環繞的花草世界，拍起來很有童話感。網友zora.taiwan授權 分享 facebook

拍到開心了，你可以到園區內的原木餐廳、養生餐廳裡用餐，或是到雨林部落裡喝個美美的下午茶，搭配周邊的霧氣，整個仙到不行。

圖／雨林部落旁的霧氣點綴，網友看起來像個小仙女。網友colorwuwu授權 分享 facebook

圖／在園區內喝個美美的下午茶，池塘內還有小動物在游泳。網友zora.taiwan授權 分享 facebook

圖／園內餐點日式小火鍋、迷迭香雞腿排套餐。網友zora.taiwan授權 分享 facebook

花露休閒農場，近年來新增藥用香草植物區及精油博物舘，讓農場活動又更豐富了起來！大小朋友出發前可以預約精油DIY的課程，體驗製作茶樹精油蘆薈乳液、防蚊液的樂趣。其中最讓我心動的就是「精油薰蒸足療」了，假日午後在冷氣房嗅著芬香，感受暖暖的熱氣，真的是放鬆心靈的一大享受。

圖／精油薰蒸足療體驗，放鬆心靈的享受。網友zora.taiwan授權 分享 facebook

圖／精油主題館。擷取自官網。 分享 facebook

花露農場，除了滿滿的花香外，還是個多功能的休閒空間。若想放空充電再出發，趁著繡球花綻放的季節，快來體驗一場童話森林般的度假吧！

圖／園區內還有一座城堡民宿可以過夜。網友zora.taiwan授權 分享 facebook

圖／花露農場很適合家庭旅遊，讓大家一起來放空充電。網友zora.taiwan授權 分享 facebook

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

電話：(04)2589-3280

營業時間：平日0900-1700；假日0830-1730 (週三休園)

門票：200元，可扺消費100元