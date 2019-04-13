彰化「琉璃仙境」休閒農場！擁有一整條婚紗牆、哥德式白色教堂

2019-04-13 18:00 聯合新聞網 文／遊妤思



對忙碌的辦公生活感到厭倦，週末時不妨走一趟彰化的「琉璃仙境」休閒農場，是個適合家庭出遊的好選擇。素雅的哥德式白色教堂餐廳、峇里島風格的庫塔餐廳、3D婚紗牆，還有蓬鬆羊駝陪你打卡拍照，不論你是要約會或者用餐，是個大人小孩都能滿足的一日遊景點。

圖／彰化員林「琉璃仙境」休閒農場，是個兼顧婚攝、親子旅遊的假日景點。擷取自粉絲團(左)、網友yuching330(右)授權 分享 facebook

圖／彰化員林「琉璃仙境」休閒農場園區照片。擷取自粉絲團。 分享 facebook

琉璃仙境，在今年1月份正式完工對外開放，很有巧思的設計了一整條婚紗拍照牆面，且每道牆都有不同主題，像是英倫風、歐風藍城、天使之翼、紅玫瑰等等，是個可以浪漫美拍的婚紗攝影基地。不得不提的還是那最經典的哥德式「白色教堂」了！素雅的設計、浪漫的玻璃窗面，陽光投射進入後整個唯美到不行，就差牧師就可以讓大家互許終生了吧！

圖／婚紗拍照牆面「天使之翼」。擷取自粉絲團。 分享 facebook

圖／以紅玫瑰為背景的立體LOVE的牆面。擷取自粉絲團。 分享 facebook

圖／素雅的哥德式白色教堂。擷取自粉絲團。 分享 facebook

圖／素雅的哥德式白色教堂是個火鍋餐廳。擷取自粉絲團。 分享 facebook

這麼美的「白色教堂」不只外面好拍，走進去也別有洞天，看著桌上那塊黑色方框，和熟悉的桌邊旋鈕，看外觀誰都想不到它是個火鍋餐廳，坐在這麼美的教堂裡吃火鍋，心情也跟著美麗了不少。除了白色教堂外，琉璃仙境還有峇里島風格的庫塔餐廳，以及水管屋的星座主題餐廳可以用餐，多樣餐點讓你選擇。

圖／水管屋星座主題餐廳。擷取自粉絲團。 分享 facebook

當然這樣的景點，怎麼能少了小朋友的娛樂呢? 在園區設有一處兒童玩沙區，以及一片草地，可以讓小孩放風自己嗨。不僅如此，還有溫馴草食動物羊駝、迷你馬們可以互動，乖乖的坐在地上等你拍照，蓬鬆的外表、滿分的可愛。週末假日可以來放鬆的休閒農場，不論你是要約會或者用餐，是個大人小孩都能滿足的一日遊景點。

圖／小朋友的玩沙區。擷取自粉絲團。 分享 facebook

圖／可以跟溫馴草食動物們合照。網友melody860702授權。 分享 facebook

圖／超可愛的溫馴草食動物。擷取自粉絲團。 分享 facebook

圖／入夜後的佈景。擷取自粉絲團。 分享 facebook

圖／農場入夜後的空拍照。擷取自粉絲團。 分享 facebook

地點：彰化縣員林市香山路87號之11（附免費停車場）

電話：8373888

門票：平日150元、假日200元。皆有100元餐券可以抵用