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巨大貓頭鷹歡迎你 ！台中「樂樂書屋」舒適的森林系閱讀空間

2019-04-16 11:14ShareLife分享生活

台中「樂樂書屋」打造有如豪宅的閱讀藝文空間，進書屋只要花150元，可不限時間悠哉看書，而具設計感的內部與外觀也吸引許多人參觀打卡，成為愛書人新勝地。

（圖／樂樂書屋粉絲專頁）
（圖／樂樂書屋粉絲專頁）
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樂樂書屋被稱為「豪宅級圖書館」，結合森林系風格與頂級建築美學的藝文空間，讓閱讀變成一種新時尚。既像博物館又像設計咖啡廳的閱讀空間，更讓樂樂書屋成為台中藝文地標新亮點。

書屋是兩層樓獨棟別墅，空間超過170坪，結合圖書館、咖啡廳、展覽館、藝廊、課程教室等多種用途。書屋內有一棵貫穿1、2樓空間的百年老榕樹，來自樹木銀行。老榕重達7噸，直徑大到得兩人才能環抱。上方特別開設天窗，讓陽光，空氣與雨水都能灑進書屋。

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內部陳設人文美學建築時尚為主題的書籍超過3000本，但這裡並不像一般書店一樣賣書，而是提供一處讓讀者不限時間盡情閱讀的舒適空間，耗上一整天。

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書屋內有特定區域書籍提供換書，若是喜歡可以帶著家裡的書來交換。讀者也可以選擇捐出書冊，讓書屋資源更豐富，也讓知識可以捐助給更多偏鄉。


【樂樂書屋】

地址：台中市西屯區玉成路6號

平日11：00～18：00，假日10：00～18：00，無休。

入場費平日每人150元、假日每人200元，6歲以下不收費，可享當日不限時間館內閱讀、自助咖啡茶水。


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