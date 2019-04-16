超狂！台中「鳥人創意旅店」帶你入住沙漠、地窖和海底洞穴

不比奢華比創意 鳥人創意旅店開創汽車旅館新格局-台中商旅集團最新力作 打造33間超好拍風格客房

顛覆以往汽車旅館強調奢華、浪漫等風格主題，台中商旅選在329青年節公開集團全新力作-鳥人創意旅店，以上百片氟碳烤漆鋼板拼接成立體幾何鳥巢，夜晚光影雕琢更令人驚艷，千萬打造鳥人創意旅店外觀，在未開幕即造成高度詢問。

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33間客房以原始野性打頭陣，涵蓋自然、沙漠、復古…等多元風格，如北非紅泥牆、海底洞穴、清水模、地窖等較為陽剛的元素，將時下年輕人喜愛的網美打卡風潮，通通搬進客房裡。承襲台中商旅集團一貫的細膩品質與追求進步，鳥人創意旅店總計耗資3億元打造，邀請五位設計師參與設計，從外觀充滿現代感的金屬幾何設計，到房內奇趣風格的打造，追求舒適之外，更提升住宿情境！

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鳥人客房推薦獨步全台的地窖風格，推開房門，首先映入眼簾的睡眠空間以簡約清水模牆面舖陳，沿梯而下，牆面轉為裸泥仿磚砌線條，一整層浴室令人彷彿來到16世紀地下酒窖，浴池正上方高達二層樓高的天井，彷如巧遇聖誕老公公的煙囪。

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另外不可錯過的還有沙漠系列，在房內打造一座非洲風格的帳篷，彷彿鑲嵌巨石的牆面，仙人掌植栽造景，自然野性風格十足。另有以洞穴為發想規劃而成的原始房，體驗穴居生活，打造只屬與兩人的隱密天地。不只山裡體驗，海龍王洞穴以各式海螺化石為裝飾，天花板潛水伕正前進著，深海意象滿載，彷彿來到水行俠亞特蘭提斯的家。

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33間客房中最浪漫的當屬電動天窗的觀星房，躺在床上就能享受白天大片自然光灑落，晚上則可以觀星賞月，享受愜意的度假時光。鳥人創意旅店房間坪數20-40坪，配有兩間KTV房型，平日住宿房價自$2,980~$5,680，休息3小時$880元起，目標鎖定25-35歲喜愛原始、自然、文青風格的年輕族群前來體驗，間間都有網美拍照點，預料將翻轉汽車旅館既定印象，成為網美打卡新地標。

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集團介紹

台中商旅集團旗下擁有台中四間指標性知名旅店，董事長洪國清先生早年看準台中旅遊潛力，自彰化北上接連開設不同類型旅店，而在居住空間設計與服務要求均相當細膩，旅客口碑佳評不斷，新館鳥人創意旅店為旗下第四間旅店，肩負開創汽車旅館新格局的使命與任務。

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鳥人創意旅店BIRDMAN MOTEL

地址 ：台中市北屯區經貿三路二段55號

電話 ：04 2426 2777

FB搜尋：鳥人創意旅店

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