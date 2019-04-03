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買到失心瘋！兒童節到台中玩具批發挖寶 整車塞滿滿不用1000元

2019-04-03 15:22聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

兒童節來臨，全台各地推出許多好玩好康活動等著大人帶小孩參與，台中有一個地方能讓小孩們開心到轉圈、大人們也盡情融入兒時記憶，那就是「玩具批發大採購」。台中「亞細亞批發家族」是會員制的玩具批發商，全台有6間門市，光是台中分店的玩具種類就高達5000多種，逛一圈保證讓全家都買到失心瘋！

圖／網友蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權udn，非經同意請勿轉載...
圖／網友蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權udn，非經同意請勿轉載。(以下同)
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這間台中超狂的玩具批發店，座落於台中永春東七路上，根據情報兒童前夕，大家都跑來這邊掃貨撿便宜了！各式各樣小朋友玩具，不管是你想得到的、想不到的，這邊通通有，甚至還有還有販售五金百貨、童書、大人卡通模型等，種類多到讓你怎麼挑都挑不完。

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舉幾個例子來說，男孩最愛的Tomica(多美小汽車)、玩具模型車；女孩最愛的扮家家酒、芭比娃娃、指甲機等等，還有鋼彈、迪士尼玩具、樂高、佩佩豬、日本森林家族、戰鬥陀螺、波力玩具、搖控車....除了商品多到讓人大開眼界，售價也通通都比市面上還便宜，還開發了亞細亞獨家販售的商品。

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須要特別一提的是，這裡每期都會推出不同主題的產品，如果有看到喜歡的，就要趕緊下手千萬不要手軟，因為商品流動性很快，若當下沒有作決定，也許下一回來就會發現被搶光光！

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想要在亞細亞Toys批發家族消費的方式是，加入限定社團、粉絲團按讚，就能免費加入會員，加入會員之後就可以用批發價+場地費(依消費金額而有不同)的價格購買，如果有辦VIP卡，連場地費都直接省略，站家商品最低下殺到1.5折起！網友「蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse」親身向小編回報，來這裡不會不想買、只會買不完，逛一圈就整車塞滿滿，但還不到1000大洋，實在是買得好開心！

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亞細亞Toys批發家族台中場　FB

店址：台中市南屯區永春東七路847號

營業時間：10：30 – 21：00

其它各地亞細亞批發家族

台南場：台南西門路四段522號

嘉義場：嘉義市新民路673號

屏東場：屏東市和平路111號

鳳山場：鳳山青年路二段493號

左營場：左營區富國路156號

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