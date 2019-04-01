連假遛小孩好去處！「貓裏喵」全台前10大好玩特色公園之一

想要蹓小孩的爸媽們看過來！

▲以海洋為主題的苗栗「貓裏喵親子公園」今年1月開幕 分享 facebook

以海洋為主題的苗栗「貓裏喵親子公園」1月開幕，在全台親子公園玩透透的親子部落客寶寶溫眼中，這裡絕對可以排在全台前10大好玩的特色公園。首先，因為占地寬廣、停車格又多，光憑這兩點就很誘人，因為全家開車出遊找停車位真的是件很傷腦筋的事啊！

▲公園裡最吸睛的設施。 分享 facebook

公園裡最吸睛的就屬八爪章魚溜滑梯，章魚八隻腳伸出去就是8座溜滑梯，溜滑梯有直有彎，彎的有趣、直的更刺激！但是因為高度過高，所以提醒7歲以上的孩子比較適合。那不到7歲怎麼辦？別急，3∼7歲的可以玩「貝殼造型地景」，是一個坡度較緩的小型溜滑梯，能讓小小孩玩得愉快又安全喔！

▲適合小小孩的小型溜滑梯。 分享 facebook

除了溜滑梯，還有盪鞦韆、蹺蹺板、旋轉椅等設施，另外還有一個玩沙池，旁邊的沖腳池是鯨魚造型，鯨魚背上還做了兩滴噴水，與沖腳的動作呼應地超貼切。

▲鯨魚造型沖腳池，讓小孩玩沙後洗腳也洗得開心。 分享 facebook

▲除了溜滑梯，還有盪鞦韆。 分享 facebook





景點介紹

貓裏喵親子公園

▲有石虎造型地景的貓裏喵親子公園。 分享 facebook

地址｜苗栗縣苗栗市玉清路351號(苗栗縣議會後方)

時間｜廁所及照明設施開放時間3∼10月8:00∼21:00、11∼2月8:00∼19:00

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小編側寫

任何設施都經不起破壞，希望每一位來到貓裏喵親子公園的遊客，都能秉持公德心，讓這裡長久保持如同最初開幕的樣貌。





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