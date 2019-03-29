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有眼不識珍珠！家中怪石人人忽視 專家驚：價值20億

怎麼拍都美！ 超人氣純白系玻璃咖啡屋 南投日月潭必訪熱門景點

2019-03-29 22:10聯合新聞網 文／遊妤思

人氣咖啡廳「蠻荒咖啡」。圖／豬飛小組授權udn，非經同意請勿轉載(以下同)
人氣咖啡廳「蠻荒咖啡」。圖／豬飛小組授權udn，非經同意請勿轉載(以下同)
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想要趁著連假到日月潭郊遊的朋友，別錯過這一家近期讓網美們爭相前去拍照打卡的人氣咖啡廳「蠻荒咖啡」，同時也成了日月潭周圍特色咖啡廳的人氣指標，整個純白建築好吸睛呀，輕鬆拍都能張張變成高手級美照，而且店內咖啡師個個都臥虎藏龍，愛品咖啡的朋友別錯過這一處可以悠閒喝咖啡的南投熱門特色景點！

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一面落地窗是面對中潭公路，一面是面向山景，簡約時尚風情的建築物實在有夠特別，挑高空間裡有中間一圈方形吧檯，周圍簡單的桌椅擺設，窗外是日月潭獨有的好山好水圍繞，在這個山區裡「蠻荒咖啡」頓時顯得亮眼。

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店家對美感講究的堅持，從走進咖啡館大門就能開始一步步感受到，靠近裡面充滿時尚設計感、線條交錯的透視樓梯，就讓咖啡廳加分不少，隨意站在視覺穿透的樓梯上，每張照片都像打著蘋果光，簡直像是愛拍照朋友們的伸展台。

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有著咖啡師證照光環也為這家店增添不少魅力，不時可以看見咖啡師專注地沖泡著客人點的咖啡。店裡流線型純白吧台上有著價格不斐的夢幻機型蒸汽鍋爐式虹吸咖啡機，光是在咖啡機設備的投資就知道店家對於咖啡的堅持和用心。

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網友「豬飛小姐」向小編推薦一款清爽酸甜的草莓生乳酪蛋糕，草莓選用高山霜降草莓，肉質飽滿多汁，乳酪體帶點軟Ｑ感，完全不膩，好吃到讓人秒殺！

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現場的單品豆介紹會寫上產區、風味描述，讓人可以快速上手選到喜愛的咖啡風味。除了有專業單品咖啡、義式咖啡和紅茶、甜點、紅茶禮盒、咖啡禮盒等，還有適合來喝咖啡吃下午茶的輕食和甜點、氣泡飲品、奶昔，價格約在$80-200元不等。從自助點餐到店員上餐，店內充滿了休閒氣氛，還不加收收10%服務費哦！

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被群山環繞的獨特美景、設計時尚簡約，整家店環境美到每個踏進門的客人都忍不住一直拍照，蠻荒咖啡外觀沒有招牌，但光是這兒像極了民宿或飯店的外觀，就足以引人駐足想要一探究竟。

蠻荒咖啡

地址：南投縣魚池鄉文化巷41號

電話：049-2897903

營業時間：10:00–18:00

粉絲團：https://www.facebook.com/desolatecoffee/

咖啡日月潭甜點蛋糕南投旅遊

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