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雲林台灣好行！雙路線「新增6景點」暢玩超方便

2019-03-30 11:00ShareLife分享生活

文／Sharelife分享生活

圖／雲林縣政府


2019年雲林縣台灣好行升級再上路！特別推出「郵輪式觀光公車-北港虎尾線及景點接駁公車-斗六古坑線」兩條路線，將於3月22日正式開跑，憑台灣好行-雲林雙線一日券票根，可享沿線景點商家各式好康優惠，乘車填問券更可至斗六旅客服務中心兌換精美小禮物。

（圖／雲林縣政府）
（圖／雲林縣政府）
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2019年雲林縣台灣好行雙路線升級，「北港虎尾線」為便利搭乘高鐵來雲林的遊客，今年特別新增雲林高鐵站、網美必拍景點「千巧谷牛樂園牧場」及優良觀光工廠「興隆毛巾觀光工廠」，加上既有的雲林布袋戲館、北港朝天宮等景點，假日安排隨車導覽人員提供專業導覽服務，讓「北港虎尾線」除有傳統文化氣息外，更加上年輕人及親子喜愛的遊程。

（圖／雲林縣政府）
（圖／雲林縣政府）
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「斗六古坑線」為外地遊客造訪雲林最喜愛的路線，除了有具休閒樂活指標的綠色隧道、華山咖啡大街、文青必訪雲中街文創聚落、傳統釀酒知名的福祿壽酒廠及歡樂的劍湖山世界主題樂園等人氣景點外，今年還有新增「社口遊客中心」、「永光故事屋」以及去年年底新開幕的「古坑綠隧驛站」，為便捷遊客搭乘，本路線全線改用大巴行駛，更加入2輛卡哇依塗裝的劍湖山主題好行巴士，來搭乘「斗六古坑線」的朋友千萬不要錯過跟卡哇依的主題巴士拍照留念。

（圖／雲林縣政府）
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為推廣低碳的綠色旅遊，「北港虎尾線」全程7個多小時遊程，一日券僅需200元，「斗六古坑線」平日5班，假日10班，一日券100元不限次數上下車，讓遊客可以輕鬆暢遊雲林。


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