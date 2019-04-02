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自然系山區奇景！雲林古坑秘境景點玩透透

2019-04-02 09:02ReadyGo出發前

Joanne@ReadyGo

你也是個放假只想往郊區戶外跑的厭世都市人嗎？講到雲林總是不知道有什麼特別值得去的景點？雖然先前ReadyGo已經幫大家搜查過雲林北港10大網美藝文景點、2019年雲林熱門IG打卡景點和 雲林在地人推薦私房景點，不過今天我們要再帶大家更深入雲林古坑，讓大家認識雲林古坑山區的戶外秘境以及最適合情侶或好友約會的IG熱門打卡景點，一共2種路線超過10個景點，大家可以自由搭配，安排適合自己的行程喔！

｜雲林古坑山區景點

▸華山小天梯&情人橋

IG@zora.taiwan
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高矮不一的叢林樹木環繞於四周，繩索製成的情人橋限載兩人，走在搖晃狹窄的橋上像在山林冒險般刺激緊張，卻也格外浪漫。大華山地區周遭群山環繞，周遭有不少登山步道與咖啡休閒農場，近年來特別受到歡迎的景點包括華山文學步道、華山小天梯和情人橋，走在綠林中可以好好享受清新的空氣、豐富的溪流瀑布和樹林景觀，是許多雲林在地人假日踏青健行的好去處

▸雲嶺之丘

IG@chou__dai
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位在雲林、嘉義和南投交界處的雲嶺之丘海拔1360公尺，既有裊裊雲霧也有遍野的茶園，360度零死角的景觀台是個賞雲海日落絕佳位置，天氣晴朗時玉山和阿里山的景色一覽無遺，甚至能同時將彰化、南投、嘉義、雲林和台南景色盡收眼底，最遠還可以看見麥寮和濁水溪口

沿途推薦大家到附近的五元兩角、木馬古道和杉林步道走走，步道輕鬆易走很適合全家大小一起出遊，另外若是有進入私人茶園參觀請發揮公德心，一定要好好愛護環境喔

▸湖光山舍

IG@_nn.515
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位在華山區附近的湖光山舍除了提供美味餐點，也是一個適合假日度假的景點，園區內有小木屋、套房以及露營區，到了夜晚時民宿更可以欣賞到雲林的迷人夜景，春天在園區內也會開滿不少粉嫩的櫻花，推薦給家庭親子或是三五好友想要來雲林山區兩天一夜輕鬆度假的好選擇！

▸五元二角

IG@hsiaowei918
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由當地居民一手打造的五元二角，是座翠綠的孟宗竹林秘境，走在寧靜的竹林中享受陽光灑進來的溫度，一旁的籬笆和棧道替小徑更增添了一分日式風味，人煙稀少的清幽氛圍忍不住讓人忘卻煩憂，只想盡情放空呢

▸龍鳳瀑布

IG@yu_sheng_o3o2
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雲林古坑裡的美麗秘境還有龍鳳瀑布，瀑布水流傾瀉而下的聲響在杳無人煙的深山峽谷裡格外響亮，被大自然層層切割過的巨大岩石勾勒出最天然壯觀的圖畫

▸峭壁雄風

IG@jengchen
IG@jengchen
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如果你也喜歡在放假時給自己一點挑戰，對於一般愜意的賞景行程感到了無新意，那肯定要來見識峭壁雄風的厲害！抵達峭壁雄風前會先經過一座小階梯天橋，接著走進一段不太困難的步道，於是會發現周遭地形逐漸複雜和陡峭，最後抵達一片沒有扶手只剩繩索的岩壁，超過45度的山壁攀爬起來特別刺激，不過努力登頂後看見開闊的山谷肯定會非常有成就感！

▸水濂洞瀑布

IG@jtunione
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水流沿著大面積的岩壁躍下，細細的水珠瀰漫在空氣中，讓這片秘境披上神秘又虛無飄渺的薄紗，雨季時豐沛的雨量可讓瀑布傾瀉寬幅5~6公尺，壯觀的景色卻不會太難抵達，位置在草嶺觀光大街盡頭，開車沿著街道往前即可抵達停車場，可以依著岩壁走到瀑布後方感受令人驚嘆的磅礡水勢，不過還是要提醒大家若是碰上天氣狀況不佳盡量避免前往以免落石或地滑造成危險喔

▸萬年峽谷

IG@ying.tw
IG@ying.tw
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雲林古坑的草嶺自然環境優美、生態豐富，萬年峽谷是獨特的地形景觀之一，溪流經年累月切割侵蝕岩石後逐漸塑造出如峽谷般的奇景，岩壁因沖刷而產生的層層紋路與蜿蜒的溪流造就了壯麗的大自然傑作，可惜因近年屢屢有人在此發生意外，目前政府已封閉，最多只能在上方涼亭遠眺喔

▸蓬萊瀑布

IG@vincentyang0921
IG@vincentyang0921
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昔日草嶺十景之一的蓬萊瀑布一直是草嶺著名的景點，大家可以開車至蓬萊瀑布休息站附近的免費停車場，再沿著輕鬆好走的瀑布步道約15分鐘後便能抵達，蓬萊瀑布曾經因為遠遠望去像是曬衣服的竹蒿而被稱作竹蒿水，高達100多公尺一瀉千里的飛瀑在夏日時感受起來特別沁涼宜人

▸草嶺幽情谷

圖/雲林文化旅遊網
圖/雲林文化旅遊網
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沿著水濂洞瀑布附近的步道可以通往幽情谷，涓涓細流、小瀑和曲流是這裡的特色，藏身在雄山峻嶺之中，步道邊的溪流沿著奇異多變的地形景觀蜿蜒而下，蟲鳴鳥叫在靜謐的山林裡顯得特別悅耳，相較於周遭遊客較多的熱門景點，這裡的氛圍更像是一處遺世獨立的桃花源，走在林木溪河邊彷彿全身的疲倦傭擾也漸漸消逝

延伸閱讀>>【 雲林懶人包 】2019 熱搜雲林9個IG打卡景點 什麼?你還沒去過?

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