台灣世外桃源！「南投車埕」一日景點推薦 集集線的終點之站

2019-03-24 22:00 聯合新聞網 文／遊妤思



乘坐著火車，到達「車埕站」前，會經過一條隧道。從眼前漆黑的隧道，到藍天綠林的豁然開朗，像進入桃花源般的意境，因而又有「秘密花園」之美名。悠閒的假日，可攜親朋好友一同前往車埕，除了鐵道遺址外，還可以體驗木製工廠、經典美食，配著山湖水色，度過悠閒的一天。

圖/南投車埕站旁的「隱茶STEAM」適合假日放空的好地方。網友kai_2.19授權。 分享 facebook

車埕車站

車埕位於南投縣水里鄉，建於日治時期，後來因拓寬西部幹線，發展成為集集鐵路支線的終點站。車埕車站的外觀以原木建築而成，溫潤的木色、樸實的設計，懷舊氛圍十足。在運行的鐵道另一側，有條供民眾參觀的道鐵軌區，利用既有的鐵軌、月台、鐵路號誌等鐵道設施塑造場景，展示十餘輛國寶級古董列車，為全台唯一的戶外鐵道博物園，也是鐵道迷朝聖之地。

(可點此賞360度美景)

圖/十餘輛國寶級古董列車，為全台唯一的戶外鐵道博物園，也是鐵道迷朝聖之地。截自 日月潭國家風景區管理處 官網 分享 facebook

車埕木業展示館

車埕在日治時期便是伐木加工業的重鎮，雖然隨著70年代，頒布禁止伐木逐漸沒落。為了重回50年代鋸木的場景，將產業遺址的舊廠房重建成車埕木業展示館，提供遊客瞭解台灣木業往昔盛況。各種木料展示，充滿木頭獨特的香氣，彷彿進入森林裡享受芬多精的洗禮。

圖/車埕木業展示館。網友Nana愛旅行札記授權 分享 facebook

圖/車埕木業展示館。網友Nana愛旅行札記授權 分享 facebook

原為振昌木業公司的外銷倉庫，921地震後改建，發展成為以木業觀光為主的「林班道商圈」，結合地方文化發展，提供美食、娛樂、藝文、購物等寓教於樂型的商圈。在這裡可以體驗木工DIY的樂趣外，推薦兩家必去的店家，不只有經典的木桶便當美食，還可以享受水湖水色的美景。

(可點此賞360度美景)

木作DIY童玩、傢俱及各式手工藝品，材料皆為無色處理，提供彩繪、烙印等加工，除購買成品，也可自己組合。體驗工廠是不用門票費用的，只收取材料前(依品項有不同價格)。20人以下不需要預約，營業時間內隨時都可以體驗木工DIY的樂趣！

圖/截自南投縣觀光官網 分享 facebook

木桶便當的創始店呢，同時也是日韓觀光客必訪的美食店家。採自助式點餐，東坡肉和燻烤雞腿等餐點，在網友間的反應還不錯。更可愛的是，點選木桶飯的朋友，還可以直接抱木桶回家，相當具有特色！離開前記得跟服務人員索取木桶蓋，拿到隔鄰的「林班道體驗工廠」體驗烙印。

圖/木茶房的特色木桶飯。網友de0613授權 分享 facebook

貯木池畔旁的「隱茶steam」。被山色綠意環繞的日式的木造建築，映照在湖光水面上很是愜意，伴著清風吹拂，沏上一壺好茶，慢慢品嘗寧靜的美好。茶飲可搭配店家推薦的台灣高山茶系列，來自奇萊山脈的「音樂家Musician」，品種呈現天然的牛奶香氣，茶香濃郁、茶湯清澈順口。

圖/隱茶和式座位區，窗外呈現遠處不同時節的美景。網友valentinawood.0授權 分享 facebook

圖/在隱茶細細沏上一壺好茶，靜待時光。網友valentinawood.0授權 分享 facebook

悠閒的假日，可攜親朋好友一同前往車埕，來個一日出遊。除了鐵道遺址外，還可以體驗木製工廠、經典美食，好吃又好玩！配著山湖水色，度過悠閒的一天。