親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
樂遊情報
美景旅店
台灣好好玩
都會風情
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
花東趴趴走
交通資訊
宜蘭玩透透
悠遊離島

阿扁改挺郭國文 郭秀珠心疼：女兒敗選壓力大到掉髮

「波音粉」張國煒竟買17架A350空巴？原因是這樣

素食漢堡「口感也太強！」台中超美蔬食餐廳搶鮮開吃

2019-03-19 15:47ShareLife分享生活

文.圖／Sharelife分享生活


素食也可以是一種讓人興奮的潮流。座落在台中七期的蔬食餐廳【澄玉蔬食】，為推廣蔬食的美好，讓用餐成為一種無負擔的新享受。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

位在市政北二路上的【澄玉蔬食】，優雅時尚的環境引起了不少人的目光。店內處處能發現店家處事的精緻與用心，從裝潢擺設到桌上餐具、繡花餐巾，皆為老闆親自規畫與設計，打造一處舒適又養眼的用餐空間。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

你對蔬食料理的印象是甚麼呢？【澄玉蔬食】將簡單的風味做出最豐富的變化，嚴選食材與調味，從中式滷、煎、燉的家常菜、到義大利麵、漢堡等西式料理，創造出道道兼具健康的蔬食美味。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

其中【澄玉】獨有的特色就是引進美國第一品牌素肉餅，採用小麥、馬鈴薯澱粉，以及椰子油等植物蛋白為原料製成，「它」的來頭可不小，除了通過美國 FDA 的安全認證外，更因美味和高營養價值，被微軟創辦人比爾·蓋茲青睞而投資。在這裡可以發現如「滷香拌飯」、「蘿蔔糕」、「澄玉餅」…等素食料理都有它的蹤影呦。


澄玉炙燒香排堡/蜂蜜芥末

（圖／台灣旅行趣） ▲外表與一般的漢堡無異，卻是【澄玉】的招牌料理，主廚表示：乾...
（圖／台灣旅行趣） ▲外表與一般的漢堡無異，卻是【澄玉】的招牌料理，主廚表示：乾煎最能吃出素肉餅的香氣！使用進口麵粉手工自製麵包，並層層堆疊番茄、素食香排、起司、Baby生菜，層次分明的風味的確不輸葷食的滿足過癮。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲一旁有附上脆薯、沙拉。其中沙拉也是特別精心挑選的，用上芝麻...
（圖／台灣旅行趣） ▲一旁有附上脆薯、沙拉。其中沙拉也是特別精心挑選的，用上芝麻葉、酸模等Baby生菜嫩葉，佐上特調美乃滋，清爽又開胃。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲素肉餅咀嚼時口感會讓人信以為真、纖維感、質地與咬下時的彈性...
（圖／台灣旅行趣） ▲素肉餅咀嚼時口感會讓人信以為真、纖維感、質地與咬下時的彈性都與漢堡排很相似，風味上則是鹹香為主帶著一點豆類的香氣。
分享


XO蘿蔔糕

（圖／台灣旅行趣） ▲特別令人驚豔的一道料理，甚至覺得比葷食的版本更美味，採用港...
（圖／台灣旅行趣） ▲特別令人驚豔的一道料理，甚至覺得比葷食的版本更美味，採用港式蘿蔔糕的做法，不過用拆碎的素肉餅取代肉末，反到凸顯出蘿蔔與米香，也不少顧客會整條購買帶回家料理呢！
分享


澄玉一品香

（圖／台灣旅行趣） ▲是一道濃郁的下飯菜，採用大量白菜、凍豆腐、豆皮滷製，鹹香涮...
（圖／台灣旅行趣） ▲是一道濃郁的下飯菜，採用大量白菜、凍豆腐、豆皮滷製，鹹香涮口。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲有添加辛香料調味，五辛素者可食用！
（圖／台灣旅行趣） ▲有添加辛香料調味，五辛素者可食用！
分享


澄玉餅

（圖／台灣旅行趣） ▲素肉餅以「紅燒」的方式烹調，口感更豐富的重口味。
（圖／台灣旅行趣） ▲素肉餅以「紅燒」的方式烹調，口感更豐富的重口味。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲素肉餅除了美味外，更有高於雞蛋6倍的蛋白質含量，除了是素食...
（圖／台灣旅行趣） ▲素肉餅除了美味外，更有高於雞蛋6倍的蛋白質含量，除了是素食者補充蛋白質的優良管道外，想要大量補充蛋白質的人也可以試試。
分享


紅藜時蔬燉飯

（圖／台灣旅行趣） ▲素食遇上義式料理，一樣保留了新鮮、自然的烹調風格！
（圖／台灣旅行趣） ▲素食遇上義式料理，一樣保留了新鮮、自然的烹調風格！
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲使用「台梗9號米」，與台東有機紅藜以及季節時蔬一併燉煮，整...
（圖／台灣旅行趣） ▲使用「台梗9號米」，與台東有機紅藜以及季節時蔬一併燉煮，整體的組合看似新鮮，但是意外的絕配。
分享


經典香椿炒飯

（圖／台灣旅行趣） ▲上面黑色醬料為香椿醬，特殊香氣讓它成了取代蔥蒜風味的最佳選...
（圖／台灣旅行趣） ▲上面黑色醬料為香椿醬，特殊香氣讓它成了取代蔥蒜風味的最佳選擇，添加些許就能提升滿滿的香味。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲炒飯不可缺少的就是雞蛋了！店家使用國姓土雞蛋一併拌炒，毫無...
（圖／台灣旅行趣） ▲炒飯不可缺少的就是雞蛋了！店家使用國姓土雞蛋一併拌炒，毫無蛋腥味。而「經典香椿炒飯」的米是使用"義大利米型麵"，符合健康飲食低Gi的概念，不僅讓炒飯粒粒分明的口感，更不會讓血糖瞬間飆高是健康蔬食的好選擇！
分享


滷香拌飯

（圖／台灣旅行趣） ▲埔里香菇與素肉一併拌炒，鋪在台梗9號米飯上，並用富有維他命...
（圖／台灣旅行趣） ▲埔里香菇與素肉一併拌炒，鋪在台梗9號米飯上，並用富有維他命P的日本醃黃瓜來點綴。
分享


紅玉紅茶

（圖／台灣旅行趣） ▲吃一頓好料，好茶當然也不可錯過！【澄玉蔬食】主要採用「日月...
（圖／台灣旅行趣） ▲吃一頓好料，好茶當然也不可錯過！【澄玉蔬食】主要採用「日月潭紅茶」，一旁會附上沙漏，讓客人品茶間也能了解如何泡一壺好茶。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲店內也有販售罐裝茶葉，冷熱泡法皆可。擁有產地證明標章、優質...
（圖／台灣旅行趣） ▲店內也有販售罐裝茶葉，冷熱泡法皆可。擁有產地證明標章、優質認證，讓顧客放心喝好茶。
分享


養生又時尚的中西蔬食，讓人對蔬食又有了更多新看法。時尚大方、用心料理的細節處處可見，精緻的空間與美味呈現，完全讓蔬食料理跟上「潮流」！


【澄玉蔬食 VG Restaurant】

地址：台中市西屯區市政北二路56號

電話：04-2252-0281

營業時間：11:00～20:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2BRjznT


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

蔬食素食家常菜台中美食

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

金黃麥浪來襲！2019台中大雅小麥節　3月春天限定走進歐風小村

2019-03-16 12:41

門票最低99元! 兒童節到劍湖山身分證號對中「5、2、1」享優惠

2019-03-15 14:24

喧賓奪主的武陵櫻雨 已不見柔和飄落櫻花雨的禪意

2019-03-14 22:00

入夜後的九族讓人驚艷！西班牙海岸城堡充滿異國風情 簡直比迪士尼城堡更美

2019-03-13 22:28

一次挑戰奇萊南峰+南華山！百岳入門：奇萊南華新手包

2019-03-06 08:00

台灣人都該體驗過！2019大甲媽祖遶境行程資訊、禁忌及常見問題

2019-03-05 10:08

台中霧峰光復新村漫遊！走進瀰漫懷舊氣息的文創基地

2019-03-05 09:00

武陵追櫻記／輕裝上七卡山莊 選對時間就能悠閒的逛

2019-02-26 09:55

沒看錯！「麵茶」也有冰淇淋 一起放肆「迷鹿」在鹿港吧

2019-02-25 16:43

228賞櫻！中部5處櫻花最新花況 有機會遇見櫻吹雪

2019-02-24 16:56

2019年初必去！療癒系「毛茸大種子」　7大特色打卡點現身彰化

2019-02-21 09:03

南投新亮點「稅務出張所」台版哈利波特書房咖啡館在這裡！

2019-02-21 08:02

南投仁愛鄉「帖比倫瀑布峽谷」 奇岩絕壁與噴射飛瀑的五彩幻境

2019-02-20 10:01

影／火龍吸引3萬多名觀眾尖叫與掌聲 花在彰化今晚圓滿謝幕

2019-02-19 22:35

黃金風鈴花來襲！草屯這三處景點連成線　一次收集兩色風鈴木

2019-02-19 19:52

無敵夢幻！南投「粉紅棉花糖」全滿炸開，少女粉紅樹攻佔IG

2019-02-14 10:59

南投貓囒山浪漫紅葉步道　日月潭向山自行車道繽紛落羽松

2019-02-11 21:55

過年南投哪裡玩？ 「5大主題景點」陪你開心走春

2019-02-08 15:30

武陵賞櫻輕鬆免開車！梨山公車+賞櫻專車

2019-02-07 10:00

不用到銅鑼！台中霧峰就有一大片「炮仗花秘境」

2019-02-04 15:32

絕美秘境現身農地！台中必訪打卡秘境「中東海棗田」

2019-02-02 09:00

麗寶Outlet Mall：全台獨一無二地中海風「湖邊Outlet」

2019-01-29 08:01

苗栗銅鑼「炮仗花牆」熱鬧綻放　金黃瀑布綿延1公里長

2019-01-25 11:01

2019賞櫻盛地「武陵農場櫻花季」粉嫩出遊行程推薦

2019-01-24 11:00

台中超夯走春景點大揭密！ 最熱打卡景點看這裡

2019-01-22 19:00

彰化家庭一日遊！王功商圈海陸體驗：農場擠羊奶、巡蛤田看海景

2019-01-16 08:00

雲林也有貨櫃市集！「噢麥樂」結合農漁特產與文創

2019-01-03 09:00

新手也能登百岳！「合歡群峰」登山路線＆準備全攻略

2018-12-25 11:05

期間限定！Mini版花博「熊熊秘境」　台中太平最新IG打卡景點

2018-12-22 16:32

中橫賞楓攝楓祕境　南投季節限定美景「碧綠溪楓之谷」

2018-12-20 11:02

眼睛也吃冰淇淋！《宮原眼科》「浮誇系」裝飾過聖誕

2018-12-18 11:15

年底登場「2019台中跨年音樂祭」來搖滾狂歡台中吧！

2018-12-17 11:00

南投拍到手軟！網美必訪　新天鵝堡級夢想城堡

2018-12-15 11:00

包羅萬象「遊樂園」搶搭聖誕風！吃喝玩樂通通有！

2018-12-11 12:00

把握2週花期！2018台中「新社花海」盛大登場

2018-12-10 10:00

走玩臺中花博期間特推打卡點　文青網美照超好拍！

2018-12-06 15:29

最美賞楓勝地！ 福壽山農場「松廬楓紅」之絕佳美景

2018-12-04 10:01

搶先看！台中三井OUTLET試營運 彩色貨櫃搭海景摩天輪超好拍

2018-12-03 15:33

冬季戀歌！南投杉林溪賞「黃金森林」

2018-11-29 12:00
看更多

熱門文章

最新高速客輪雲豹輪周末首航 布袋澎湖來回600

2019-03-19 12:10

網美闖台中SOGO21樓禁區 網諷「亡美」業者報警

2019-03-17 20:20

郭董高鐵上開心合照 卻可能「害正妹服務員受罰」

2019-03-18 10:27

一張圖來了！未來一周天氣變化大高溫30度再驟降10度

2019-03-17 16:37

大口森呼吸～超棒「踏青秘境」 入手台南人必去的世外桃源

2019-03-17 16:23

雲海翻騰超美！櫻花季倒數「新竹深山仙境」粉綠相間的夢幻時刻

2019-03-17 15:00

台南打卡新熱點！ 最美星巴克「北歐風時尚合掌屋」咖啡迷必追

2019-03-17 20:51

最狂小七聯名店3店齊開 瑪莎拉蒂超跑買不起也要喝杯咖啡朝聖打卡

2019-03-18 09:30

本周天氣變化劇烈 彭啟明：周四30度、周五溫度腰斬

2019-03-18 07:34

春季限定！綠油油「老梅石槽」特殊的海岸侵蝕美景

2019-03-16 21:00

北捷百億運量倒數3千萬人次 北車超旺二度上榜

2019-03-18 21:02

鐵道迷知道嗎？ 台鐵新車票「復古」 竟是為這2原因

2019-03-19 10:00

影／阿里山煤炭蒸汽火車修復上路 1年半後重出江湖

2019-03-18 11:19

台鐵35年老車票大改版 橫式變直式

2019-03-18 13:36

影／全台最早三鐵共構「嘉義車站」 高架後保留阿里山起站

2019-03-18 09:30

《叛逆有理》憤青必看 最神秘的街頭藝術家班克斯台灣首展且免費入場！

2019-03-17 09:30

坪林不只是茶鄉 品茗之餘雲海美景更令人驚艷

2019-03-19 10:40

這飯店太狂 在商務區賣文青旅館價格

2019-03-19 11:30

里民認養350株櫻花黃金風鈴木 期待成為公園美景地標

2019-03-17 21:47

台灣歷史博物館出包！ 銅板價文創商品指為「古文物」

2019-03-18 13:15

企鵝北極熊捷運列車搭了嗎？3D彩繪重現冰川融化

2019-03-19 13:22

爸媽最愛遛小孩地方 新竹市兒藝節3月30日試營運

2019-03-18 07:30

台北杜鵑花季來了 限定野餐墊首度亮相

2019-03-18 14:00

北橫公路櫻花勇士單車挑戰 292人達陣獲認證

2019-03-17 21:59

新光三越vs.誠品 城市染成「文青色」

2019-03-16 21:30

來聽海的聲音！多良車站旁的「天使翅膀」　180度海景超療癒

2019-03-19 15:00

爸媽最愛遛小孩的地方 新竹市兒藝節3月30日試營運

2019-03-19 08:10

打造全台唯一明池水劇場！ 力麗觀光與優人神鼓聯袂合作

2019-03-19 13:00

素食漢堡「口感也太強！」台中超美蔬食餐廳搶鮮開吃

2019-03-19 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top