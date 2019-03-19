素食漢堡「口感也太強！」台中超美蔬食餐廳搶鮮開吃

文.圖／Sharelife分享生活





素食也可以是一種讓人興奮的潮流。座落在台中七期的蔬食餐廳【澄玉蔬食】，為推廣蔬食的美好，讓用餐成為一種無負擔的新享受。

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位在市政北二路上的【澄玉蔬食】，優雅時尚的環境引起了不少人的目光。店內處處能發現店家處事的精緻與用心，從裝潢擺設到桌上餐具、繡花餐巾，皆為老闆親自規畫與設計，打造一處舒適又養眼的用餐空間。

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你對蔬食料理的印象是甚麼呢？【澄玉蔬食】將簡單的風味做出最豐富的變化，嚴選食材與調味，從中式滷、煎、燉的家常菜、到義大利麵、漢堡等西式料理，創造出道道兼具健康的蔬食美味。

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其中【澄玉】獨有的特色就是引進美國第一品牌素肉餅，採用小麥、馬鈴薯澱粉，以及椰子油等植物蛋白為原料製成，「它」的來頭可不小，除了通過美國 FDA 的安全認證外，更因美味和高營養價值，被微軟創辦人比爾·蓋茲青睞而投資。在這裡可以發現如「滷香拌飯」、「蘿蔔糕」、「澄玉餅」…等素食料理都有它的蹤影呦。





澄玉炙燒香排堡/蜂蜜芥末

（圖／台灣旅行趣） ▲外表與一般的漢堡無異，卻是【澄玉】的招牌料理，主廚表示：乾煎最能吃出素肉餅的香氣！使用進口麵粉手工自製麵包，並層層堆疊番茄、素食香排、起司、Baby生菜，層次分明的風味的確不輸葷食的滿足過癮。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲一旁有附上脆薯、沙拉。其中沙拉也是特別精心挑選的，用上芝麻葉、酸模等Baby生菜嫩葉，佐上特調美乃滋，清爽又開胃。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲素肉餅咀嚼時口感會讓人信以為真、纖維感、質地與咬下時的彈性都與漢堡排很相似，風味上則是鹹香為主帶著一點豆類的香氣。 分享 facebook





XO蘿蔔糕

（圖／台灣旅行趣） ▲特別令人驚豔的一道料理，甚至覺得比葷食的版本更美味，採用港式蘿蔔糕的做法，不過用拆碎的素肉餅取代肉末，反到凸顯出蘿蔔與米香，也不少顧客會整條購買帶回家料理呢！ 分享 facebook





澄玉一品香

（圖／台灣旅行趣） ▲是一道濃郁的下飯菜，採用大量白菜、凍豆腐、豆皮滷製，鹹香涮口。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲有添加辛香料調味，五辛素者可食用！ 分享 facebook





澄玉餅

（圖／台灣旅行趣） ▲素肉餅以「紅燒」的方式烹調，口感更豐富的重口味。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲素肉餅除了美味外，更有高於雞蛋6倍的蛋白質含量，除了是素食者補充蛋白質的優良管道外，想要大量補充蛋白質的人也可以試試。 分享 facebook





紅藜時蔬燉飯

（圖／台灣旅行趣） ▲素食遇上義式料理，一樣保留了新鮮、自然的烹調風格！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲使用「台梗9號米」，與台東有機紅藜以及季節時蔬一併燉煮，整體的組合看似新鮮，但是意外的絕配。 分享 facebook





經典香椿炒飯

（圖／台灣旅行趣） ▲上面黑色醬料為香椿醬，特殊香氣讓它成了取代蔥蒜風味的最佳選擇，添加些許就能提升滿滿的香味。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲炒飯不可缺少的就是雞蛋了！店家使用國姓土雞蛋一併拌炒，毫無蛋腥味。而「經典香椿炒飯」的米是使用"義大利米型麵"，符合健康飲食低Gi的概念，不僅讓炒飯粒粒分明的口感，更不會讓血糖瞬間飆高是健康蔬食的好選擇！ 分享 facebook





滷香拌飯

（圖／台灣旅行趣） ▲埔里香菇與素肉一併拌炒，鋪在台梗9號米飯上，並用富有維他命P的日本醃黃瓜來點綴。 分享 facebook





紅玉紅茶

（圖／台灣旅行趣） ▲吃一頓好料，好茶當然也不可錯過！【澄玉蔬食】主要採用「日月潭紅茶」，一旁會附上沙漏，讓客人品茶間也能了解如何泡一壺好茶。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲店內也有販售罐裝茶葉，冷熱泡法皆可。擁有產地證明標章、優質認證，讓顧客放心喝好茶。 分享 facebook





養生又時尚的中西蔬食，讓人對蔬食又有了更多新看法。時尚大方、用心料理的細節處處可見，精緻的空間與美味呈現，完全讓蔬食料理跟上「潮流」！





【澄玉蔬食 VG Restaurant】

地址：台中市西屯區市政北二路56號

電話：04-2252-0281

營業時間：11:00～20:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2BRjznT





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