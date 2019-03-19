素食漢堡「口感也太強！」台中超美蔬食餐廳搶鮮開吃
2019-03-19 15:47ShareLife分享生活
文.圖／Sharelife分享生活
素食也可以是一種讓人興奮的潮流。座落在台中七期的蔬食餐廳【澄玉蔬食】，為推廣蔬食的美好，讓用餐成為一種無負擔的新享受。
位在市政北二路上的【澄玉蔬食】，優雅時尚的環境引起了不少人的目光。店內處處能發現店家處事的精緻與用心，從裝潢擺設到桌上餐具、繡花餐巾，皆為老闆親自規畫與設計，打造一處舒適又養眼的用餐空間。
你對蔬食料理的印象是甚麼呢？【澄玉蔬食】將簡單的風味做出最豐富的變化，嚴選食材與調味，從中式滷、煎、燉的家常菜、到義大利麵、漢堡等西式料理，創造出道道兼具健康的蔬食美味。
其中【澄玉】獨有的特色就是引進美國第一品牌素肉餅，採用小麥、馬鈴薯澱粉，以及椰子油等植物蛋白為原料製成，「它」的來頭可不小，除了通過美國 FDA 的安全認證外，更因美味和高營養價值，被微軟創辦人比爾·蓋茲青睞而投資。在這裡可以發現如「滷香拌飯」、「蘿蔔糕」、「澄玉餅」…等素食料理都有它的蹤影呦。
澄玉炙燒香排堡/蜂蜜芥末
XO蘿蔔糕
澄玉一品香
澄玉餅
紅藜時蔬燉飯
經典香椿炒飯
滷香拌飯
紅玉紅茶
養生又時尚的中西蔬食，讓人對蔬食又有了更多新看法。時尚大方、用心料理的細節處處可見，精緻的空間與美味呈現，完全讓蔬食料理跟上「潮流」！
【澄玉蔬食 VG Restaurant】
地址：台中市西屯區市政北二路56號
電話：04-2252-0281
營業時間：11:00～20:00
粉絲專頁：http://bit.ly/2BRjznT
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