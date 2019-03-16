金黃麥浪襲！2019台中大雅小麥節 3月春天限定走進歐風小村

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3、4月份的春天全台各地百花齊放，最有名的花季除了阿里山櫻花季、陽明山海芋季、台南學甲蜀葵花季等等以外，在台中大雅區其實還有一處狀似歐洲鄉村的小麥田，每到3、4月份這裡都會舉辦「大雅小麥產業文化節」來推廣大雅的小麥。

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今年的大雅小麥節主題為「情訂麥鄉 儂情久久」，將在地小麥特色與西洋情人節、白色情人節結合，共邀民眾來到大雅認識占台灣9成以上的小麥來源，並參與各式DIY活動及表演，體驗一場浪漫的小麥田輕旅行！

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占地達上百公頃的小麥田非常遼闊壯觀，今年為了因應浪漫愛情的主題，也在會場邊設置了多個裝置藝術，像是由數萬隻麥穗編織製成的LOVE麥牆、竹編彩虹鵲橋以及麥田迷宮等，打造出充滿新意的浪漫麥田。

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今年受到暖冬影響，小麥收成時間不一，農民表示較難同時看見所有小麥田轉黃，可能會呈現黃綠參半的景象，不過這次麥田附近也有灑種波斯菊和向日葵，為小麥田增添更豐富的色彩。

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2019年「大雅小麥產業文化節」各式表演及活動已於228當日落幕，不過大家還是可以把握小麥尚未收成前來追麥浪，建議大家抓緊時間在3月底前來一賭浪漫的金色麥田(3/6花況：秀山路土角厝區已收割)，也提醒大家務必尊重農人的心血，不要踩進小麥田並保持環境整潔，利用借位和一些角度同樣可以拍出美美的照片喔~

2019大雅小麥文化節

活動日期：2/28

活動時間：09:00-15:00

活動地點：台中市大雅區神林路一段231巷40號

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