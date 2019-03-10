森林系必朝聖！台中仙氣十足「大坑步道」 已開放步道全攻略

2019-03-10 12:14 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



有「台中人後花園」稱號的大坑風景區大坑登山步道，環境清幽，原始木頭階梯再搭配陽光，拍起來相當美，還因此吸引不少年輕人上山打卡拍照。不過，為了安全起見，台中市風景區管理所目前針對數條步道整修，前往前先確認整修情況以免撲空。

大坑步道曾獲台中10大熱門旅遊景點之一。圖／台中市政府觀光旅遊局 分享 facebook

台中大坑風景區海拔從112公尺到859公尺間，有30多種落樹，曾是台中10大熱門旅遊景點之一。大坑登山步道總共有12條登山步道，依照大坑山及溪流交錯建造。

每條步道的難易度不同，若是登山初學者，6、7、8、9、9-1號步道適合男女老少攀爬，而1到5號以及5-1、10號步道的高低差較大，除了體力較差者不適合攀爬外，老年人或是高血壓病患也不建議前往。 大坑6號步道適合全家大小一起走。圖／台中市政府觀光旅遊局 分享 facebook

但若是體力較佳，或是登山好手，大坑4號為坡度落差極大，有一段長達300公尺的上坡，被稱為「軟腳坡」，相當考驗體力與腳力。另5號步道則是串連1到4號步道，海拔介於595到859公尺之間，沿途有許多視野絕佳的展望台。

由於步道眾多，台中市風景區管理所自今年初就開始陸續辦理步道修復工程，2號步道從2月11日封閉至5月15日，1號步道則是去年11月28日起封閉，預計在8月底整修完成。其他如4、5、7、8號步道皆在今年2月前開放全線通行。 大坑步道成為年輕人拍照打卡的新景點。圖／台中市政府觀光旅遊局 分享 facebook





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