超浪漫「全家台中情人店」北屯粉嫩登場！佩佩豬也來迎接

先是「全家Let's Café台中時尚店」與大家亮相，接著換成特色超商「全家台中情人店」登場啦！就位在大坑情人橋旁，成了最新打卡新景點了呢！

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之前就有許多7-11特色超商，而現在全家也跟上腳步啦！台中大坑最美景觀橋是許多必打卡景點，現在「全家台中情人店」就在情人橋旁正對面，和情人橋相呼應，並結合了佩佩豬、獨角獸、鞦韆、旋轉木馬…等，打造了最新台中特色網美超商，也成了大坑必去打卡點之一！

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（圖／IG@dreamer.0305） ▲兩隻佩佩豬在店門口歡迎各位到來！ 分享 facebook

（圖／IG@dreamer.0305） ▲鞦韆是”固定式”的，僅供拍照，只能坐不能盪喔。 分享 facebook

共有兩層樓，一樓門外就設置了鞦韆與佩佩豬迎接大家，而二樓主要為用餐區，並規劃了一系列拍照打卡擺設與環境，粉嫩嫩的氛圍完全融化了不少人的心。

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（圖／IG@dreamer.0305） ▲在二樓座位區，就可以看到浪漫情人橋。 分享 facebook

（圖／IG@cutemin623） ▲旋轉木馬是裝飾品，不能乘座。 分享 facebook

（圖／IG@dreamer.0305） ▲有一面異國風情牆，再怎麼樣都很好拍。 分享 facebook

（圖／IG@dreamer.0305） ▲二樓有小小陽台，也有兩隻佩佩豬在這邊呢！小朋友一定會玩翻天啦～ 分享 facebook

（圖／IG@cutemin623） ▲有一角落還擺放了打卡牌子，這根本超療癒。 分享 facebook

（圖／IG@dreamer.0305） ▲這時候買一杯單品咖啡放鬆一下吧！（深藍色的外帶杯則是選單品咖啡才有唷！） 分享 facebook

大坑是台中的後花園，可以爬爬大坑步道、走走景觀橋、賞黃花風鈴木…等，而現在新增了「全家台中情人店」，在一個地方就可以殺光相機電量啦！

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【全家 FamilyMart 台中情人店】

地址：台中市北屯區景賢路106號（大坑情人橋正對面）

營業時間：24小時。





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