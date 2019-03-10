超浪漫「全家台中情人店」北屯粉嫩登場！佩佩豬也來迎接
2019-03-10 21:00ShareLife分享生活
先是「全家Let's Café台中時尚店」與大家亮相，接著換成特色超商「全家台中情人店」登場啦！就位在大坑情人橋旁，成了最新打卡新景點了呢！
之前就有許多7-11特色超商，而現在全家也跟上腳步啦！台中大坑最美景觀橋是許多必打卡景點，現在「全家台中情人店」就在情人橋旁正對面，和情人橋相呼應，並結合了佩佩豬、獨角獸、鞦韆、旋轉木馬…等，打造了最新台中特色網美超商，也成了大坑必去打卡點之一！
共有兩層樓，一樓門外就設置了鞦韆與佩佩豬迎接大家，而二樓主要為用餐區，並規劃了一系列拍照打卡擺設與環境，粉嫩嫩的氛圍完全融化了不少人的心。
大坑是台中的後花園，可以爬爬大坑步道、走走景觀橋、賞黃花風鈴木…等，而現在新增了「全家台中情人店」，在一個地方就可以殺光相機電量啦！
【全家 FamilyMart 台中情人店】
地址：台中市北屯區景賢路106號（大坑情人橋正對面）
營業時間：24小時。
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