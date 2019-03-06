一次挑戰奇萊南峰+南華山！百岳入門：奇萊南華新手包

奇萊南華登山介紹

▲奇萊南華登山-奇萊南峰&南華山介紹。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

奇萊南華是由位於花蓮與南投交界的兩座百岳－奇萊南峰與南華山。奇萊南峰屬於中央山脈，海拔3,358公尺，是台灣高山「十崇」之一 ; 南華山又稱為能高北峰，同屬中央山脈，海拔3,184公尺。沒有斷崖峭壁、路線又較為平緩的特點，讓這兩座百岳都被登山客稱為台灣最親民的百岳。

奇萊南華登山路線中最主要的「能高越嶺古道」昔日是重要的軍事及貿易要塞，不只乘載了日治時期賽德克族抗日的歷史故事，沿途的風景更是不用多說的美麗。三疊瀑布、天池、陽光灑下時的金黃大草坪、雲海，一起用輕鬆的步伐去登山，同時吸收歷史知識與欣賞大自然之美。

奇萊南華登山須知

雖說奇萊南華是最親民的百岳入門，但登山依舊需有體能訓練及相關的基本知識，以下是奇萊南華的登山須知，登山前一定要多留意。

奇萊南峰需申請入園證，入園前7天~30天提出，以線上申請日期作為先後順序，一隊不可超過12人。

奇萊南峰與南華山皆需申請入山證，入山前5日~30日提出。

入住天池山莊，無論床位或營地皆需於網路申請，於入住日前45日~8日15時內提出，若有空餘床位會於第8日至29日進行抽籤。

天池山莊內嚴禁炊煮，除了炊事房所製作的餐食，不可自行開火烹飪。

若遇天災無法登山或不提供住宿時，將會全額退款，無法申請延期。

奇萊南華登山季節

雨季

在梅雨季節、夏秋季颱風時，因為豪雨或雷雨等天氣關係，山區易有土石崩落、溪水暴漲、交通堵塞等狀況，要先提前確認天氣及路線是否坍方。倘若雨勢過大，勿驚慌也勿勉強行進，先找個地方避雨且注意保暖才是首要之務。

雪季

白雪覆蓋的山景就像是童話故事般夢幻，在雪季前往奇萊南華登山除了要有保暖衣物，充分齊全的登山裝備如：冰斧、冰爪、攀登繩、頭盔也是必需品。有安全完善的準備下，才可以輕鬆沈浸在金黃山頂與白雪交織的美景中。

奇萊南華登山路線建議

▲奇萊南華登山-建議路線。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

若是要同時挑戰登上奇萊南峰與南華山兩座百岳，不建議單日來回。

兩天一夜

第一天：屯原登山口➝天池山莊

第二天：天池山莊➝奇萊南峰➝南華山➝天池山莊➝屯原登山口

三天兩夜 路線A

第一天：屯原登山口➝天池山莊

第二天：天池山莊➝奇萊南峰➝南華山➝天池山莊

第三天：天池山莊➝屯原登山口

三天兩夜 路線B

第一天：登山口附近民宿

第二天：屯原登山口➝天池山莊

第三天：天池山莊➝奇萊南峰➝南華山➝天池山莊➝屯原登山口

奇萊南華登山住宿

▲奇萊南華登山住宿-天池山莊。（圖／天池山莊官網） 分享 facebook

位於奇萊南華登山路線中途的天池山莊，提供一個簡易的空間給登山客休憩、吃飯充飢，因此無論床位或室外營地都是需要事前申請的，且登山客不可自行開火炊煮，，但是在山中能有一處溫暖的山屋，就已經是可貴的一件事了，因此天池山莊已是登山客心中的五星級飯店

有趣的是，遇到雪季時，可以在天池山莊外堆雪人、丟雪球，天池結冰還可以在上面體驗滑冰樂趣，但玩樂同時也要注意有無裂縫，最重要的是，帶上山的所有垃圾記得要自行帶下山，切勿亂丟，做個愛護大自然的登山客。

奇萊南華登山行前準備

奇萊南華登山行前準備＃1

體能訓練

▲奇萊南華登山-體能訓練 。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

奇萊南華雖然是台灣最親民的登山路線，但仍然屬於專業登山，出發前一定要有體能訓練！尤其是平日不愛運動或沒時間運動的人，若是想要去登山就一定要趁早訓練，當中耐力及體適能的訓練是對登山最有幫助的。

奇萊南華登山行前準備＃2

登山裝備

▲奇萊南華登山-行前準備。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

請攜帶自己所需的保暖衣物、雨具、登山杖、糧食、水、急救用品、睡袋睡墊，可以選擇輕裝登頂，把一些厚重的東西放置天池山莊。若是不想自備公糧及睡袋，可以參加登山團。

奇萊南華登山行前準備＃3

預防高山症

登山時會不會出現高山症的症狀，每個人的狀況不同無法定論，因此在登山前記得請醫生開立對高山症有效的藥物，登山過程中若身體不適，也切勿逞強。

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