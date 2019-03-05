台灣人都該體驗過！2019大甲媽祖遶境行程資訊、禁忌及常見問題

編輯：RURU@ReadyGo、Joanne@ReadyGo

2019年台中大甲媽祖將在國曆4月7日起駕(農曆三月初三日) 晚間10點整起駕！媽祖遶境進香被譽為台灣人一生一定要做的三件事之一，大甲媽遶境進香在九天八夜中，隨時隨地提供餐食、飲水、醫護等貼心服務，不求回報相互關心，也是媽祖婆大愛的表現，以下是今年媽祖進香的日程、大家參與遶境時的常見問題以及非常重要的禁忌，快跟著ReadyGo一起來看看！

#2019台中大甲媽祖遶境行程

出發：04/07週日（農曆三月初三）晚上十點零分起駕

第一天：04/08週一（農曆三月初四）駐駕彰化市南瑤宮

第二天：04/09週二（農曆三月初五）駐駕西螺鎮福興宮

第三天：04/10週三（農曆三月初六）駐駕新港鄉奉天宮

第四天：04/11週四（農曆三月初七）上午八時舉辦祝壽典禮

第五天：04/12週五（農曆三月初八）駐駕西螺福興宮

第六天：04/13週六（農曆三月初九）駐駕北斗鎮奠安宮

第七天：04/14週日（農曆三月初十）駐駕彰化市天后宮

第八天：04/15週一（農曆三月十一）駐駕清水區朝興宮

第九天：04/16週二（農曆三月十二）回駕大甲區鎮瀾宮

圖/大甲鎮瀾宮粉專 分享 facebook

#大甲媽祖遶境簡介

已有悠久歷史的大甲媽祖遶境活動可說是全台灣的年度宗教盛事，甚至Discovery也將「大甲媽祖遶境」和「麥加朝聖之行」、「梵諦岡耶誕彌撒」譽為世界三大宗教活動，不但每年都吸引將近百萬信眾和觀光客跟隨媽祖的腳步共襄盛舉，在國際間同樣也受到注目。而每年的大甲媽祖遶境進香日期並不固定，通常都會在元宵節由董事長擲筊決定進香出發的日期與時辰，在九天八夜的遶境活動中，依照傳統舉行獻敬禮儀，分別有筊筶、豎旗、祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕、安座等十個主要的典禮，每一項典禮都按照既定的程序、地點及時間虔誠行禮。

#大甲媽祖遶境流程注意事項

繞境前：

要先到大甲鎮瀾宮向媽祖婆參拜報備(俗稱”起馬”)，也就是告訴媽祖婆，你要隨同祂前往繞境了！接下來在遶境的過程中，沿途各宮廟如果有進去參拜，都要記得帶令旗蓋廟方的關防，並拿取平安香火符綁在令旗上，並且要過各宮廟香火。

結束後：

要返家之前，記得要再度到大甲鎮瀾宮向媽祖婆參拜報備(俗稱”落馬”)，也就是告訴媽祖婆，你要回家了，祈佑祂保護你一家平安。

#禁忌

圖/大甲鎮瀾宮FB粉專 分享 facebook

● 出發前三天，開始吃素。

● 隨香期間禁酒、禁賭、禁色。

●第一次參加進香，全身衣物必須是新的，以示對眾神明尊重。

●參加的人員必須是潔淨之人，不能是守孝之人(喪家)，及不能是做月子的女性。

●出發前，須先用「淨香」淨身，隨身行李也要淨，若有交通工具，記得也要淨一淨才出發。

●懷孕者不能躦轎，以免胎兒被轎底八卦所傷

●持進香旗或配載平安符者，不得躦轎，躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎

●身穿「號褂」者，不得進洗手間

●不能亂說話，要說「請、謝謝、對不起」

#常見問題

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Q：參加媽祖遶境一定要徒步嗎？

A：不一定喔，想參與媽祖遶境盛事的人如果不方便徒步參加也可以考慮腳踏車、機車、汽車甚至火車，一樣都能體驗活動的樂趣

Q：食衣住行該怎麼解決呢？

A：

1.食物的問題因為一路上的商家和民眾通常都會非常熱心，因此大家只要記得攜帶進香旗，就能享用到沿途居民提供的美味食物，另外在祝壽大典結束開葷後，廟方也會提供食堂，大家完全不必擔心沒有食物吃

2.衣服建議大家攜帶三件左右輕薄易清洗的衣物，再加上一件夜間禦寒外套即可，或是可以善用便利商店的「交貨便」，將衣物按照行程預先寄送至當地，再將髒掉的衣服至超商寄回家，就可以節省行李重量囉，不過由於白天在南部長時間曝曬行走，提醒大家準備輕便的防曬衣物或防曬油以免中暑和曬傷。

3.第一次參加遶境的朋友一定很好奇這麼多天的行程究竟該住哪裡，又要在哪裡洗澡呢？事實上途中有許多廟宇都會提供盥洗車和香客房可以使用，不過建議大家還是要提前預訂，沿途上的旅店也有可以付費盥洗甚至是免費讓大家梳洗的熱情民眾，其實如果沒有預定到房間也有非常多人會帶著簡便的地墊或睡袋在廟裡隨意找位置休息，不必感到尷尬或奇怪，也算得上是個相當獨特的體驗

4.由於路途總長3百多公里，所以為了好好享受整趟活動的過程，大家務必選擇耐走好穿的運動鞋，以及可以保護雙腳的厚襪子以免走到雙腳起泡，若是途中走不下去也可以考慮改以其他交通工具跟上大家，或是搭乘廟方免費提供的香客車喔

Q：沒辦法全程參與怎麼辦？

A：遶境行程已公布，大家可以先依照自己可以配合的天數及早請假，若是無法全程參與9天的民眾也可以參考廟方每天都會提供的一~三日體驗遊程(詳情請見大甲鎮瀾宮官網資訊，目前尚未公告)

Q：參加進香要先報名嗎？

這幾乎是媽祖遶境活動最常見的問題了，答案是「不用」！只要你想來、能來，就可以來。而且進香過程中，是可以各走各的。雖然說傳統的隨香應該是跟在鑾轎後面，但因為媽祖娘娘的速度實在是太快了，所以有一部分步行者會提早出發。但是若是要體驗一日體驗和二日體驗的朋友，就需要報名了，而且名額有限唷！

#大甲鎮瀾宮交通

地址：臺中市大甲區順天路158號

大眾運輸工具：

火車-搭乘火車直達「大甲站」，或搭乘山線至「竹南站」、「新竹站」、「彰化站」轉成海線至大甲。

客運-遶境期間有專屬的「大甲公車」，平均 15 分鐘一班，由「豐原」或「台中」發車。或者可以自行搭乘國光客運至水湳站，再轉台中市區公車至大甲站。

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