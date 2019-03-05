台中霧峰光復新村漫遊！走進瀰漫懷舊氣息的文創基地

位於台中霧峰的光復新村，近年來成為新文創基地，吸引許多年輕人、市集進駐；

不妨安排假期到這兒隨性漫步，在瀰漫懷舊氣息的巷弄裡感受新意。

分享 facebook

★光復新村

沿著地標老樹圓環漫步前進，彷彿遺世獨立的光復新村佇立在此，大片綠樹與舊式房舍交織出一股愜意氣息。此處原為公務人員及印刷廠員工宿舍，當年興建時特別引進花園城市概念，因而有別於一般眷村，擁有寬敞的街道設計。近幾年因政府推動摘星計畫而成為新文創基地，吸引許多年輕人進駐，也成為熱門的賞遊據點。其中，散水さん すい、樂洋都是人氣店家，而麵粉遇見水更是必吃推薦，不妨安排假期來這兒走走！

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

【景點資訊】

地址：台中市霧峰區和平路2號

交通：從台中車站出發，搭50、59公車在「坑口里（光復新村）站」下車，走路5分鐘。





★麵粉遇見水

極具創意巧思的店名，是麵粉遇見水給人的第一印象，顧名思義是一家麵食專賣店，主打手工乾拌麵，是光復新村裡的人氣店家。來到店裡，門面前的紅磚矮牆爬滿綠葉藤蔓，瀰漫濃濃眷村氣息，半露天的庭院座椅，讓人乘著微風享用餐點，愜意無比。菜單上除了招牌乾拌麵、炸醬乾拌麵，另推出麻婆豆腐、麻辣金針菇拌麵與麻辣乾拌麵等重口味系列，帶有嚼勁與Q度的麵條搭配川味辣醬嚐來極度過癮。

招牌乾拌麵60元／以店家自製的手工拉麵搭配特調川味辣醬，微辣口感極度開胃；店內另提供小菜、蘿蔔湯佐餐，簡單小食帶來大大滿足。 分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

【店家資訊】

地址：台中市霧峰區民族路10號1F

電話：0988-968-018

營業時間：11：00～14：30；六日11：00～15：00

公休：二





★散水さん すい

轉進和平路，悠揚流轉的樂聲瀰漫在空氣裡，循聲前往，原來是散水正播放著黑膠音樂，極具年代的旋律將人的思緒拉回往日時光。駐店主人是一對來自新竹的退休夫婦，喜歡賽風咖啡、也熱愛收藏黑膠唱片，笑稱二人是光復新村裡最LKK的工讀生，真正的店主人是他們的兒子，因為喜歡沖繩的生活風格，便以此為靈感設計空間、也販售刨冰，日式氛圍十足！店家將於光復新村駐點到今年10月，有興趣的人不妨把握機會探訪！

綜合莓果牛奶110元／店內招牌日式刨冰，淋上煉乳與綜合莓果醬，充滿甜蜜滋味。 分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

【店家資訊】

地址：台中市霧峰區和平路4號

電話：0975-900-959

營業時間：11：00～20：00

公休：一～五





★窩草的日子

因為喜歡原野氣息，店主人複製在澳洲生活的經驗，打造自然系風格空間，還特別於門前庭院保留大片綠地，歡迎大小朋友帶著野餐墊、以最舒服的姿態窩在草地上，或愜意放空、或奔跑嬉戲盡情放電！另打造一間結合綠意的透明貨櫃屋，獨立空間相當適合多人聚會使用。延續自然系概念，店內餐點也主打手作、健康原味，提供中式家常味、漢堡、捲餅、沙拉，另也供應新鮮水果健康飲品，如季節限定莓好時光，香濃好喝！

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

窩草吃牛肉（紅燒牛肉）279元／店內提供中式吃飽飽飯類，於平日午餐、假日午晚餐時段限定供應。窩草吃牛肉瀰漫濃濃家常味，牛肉以牛腱心加入中藥材滷製而成；另附3款當季時蔬與湯品。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台中市霧峰區四德路136巷23號

電話：（04）2339-0125

營業時間：11：00～17：30；六日11：00～19：00

公休：一





更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」