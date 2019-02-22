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捷報！全國第一家 日月潭集集旅宿業者通過全球永續旅遊認證

2019-02-22 15:06文／ 范綱武 先生 提供

隨著全球暖化、氣候變遷、生態保育、經濟發展對環境的衝擊等等議題，對於全球觀光旅遊發展帶來許多新的挑戰，因此「永續旅遊」的觀念逐漸受到世界各國重視。

圖／范綱武 先生 提供
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圖／范綱武 先生 提供
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日月潭國家風景區管理處(以下稱日管處)自前年起積極推動轄內永續旅遊相關業務，榮幸獲得台灣永續旅行協會推薦，去年10月24日邀請到全球永續旅遊委員會（GSTC）認可的稽核單位Control Union集團新加坡總經理Mr.Seth Wang Zhiyu與GSTC稽核員Mr.Nikos Bakaris及專案協調員Ms.Marjolin Veenstra，在集集舉辦「全球永續飯店準則與認證標準工作坊」，當天包括集集兩腳詩集概念旅館、桃米生態村、雲品溫泉酒店等當地與會業者透過工作坊的研討交流，認識全球永續旅遊系統與未來如何透過參與認證，提升企業永續經營競爭力與增加全球綠色旅遊市場銷售平台。

圖／范綱武 先生 提供
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這次轄區獲得認證的兩腳詩集概念旅館，經過多年努力，終於在今年1月17日獲得Control Union全球永續旅遊委員會-GSTC　Hotel認證。兩腳詩集概念旅館致力於在地產業合作、館內所提供的食材九成以上皆採友善採購，不主動提供旅宿客人一次性備品，及可循環分解的環保清潔用品，館內各項能源有效利用，稽核員Mr.Nikos表示相當驚訝，業者許多層面做得比歐洲一些旅館更好，尤其在熱能轉換與運用方面更是卓越！

圖／范綱武 先生 提供
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這次Control Union集團新加坡代表特地前來日管處頒發證書，並感謝日管處願意共同為永續旅遊發展努力。日管處洪維新處長亦表示：今年將更積極朝聯合國永續發展目標前進，期盼能藉由國際相關認證的參與，提升轄區內就「永續管理、環境生態、經濟發展與原民文化福址等」多面向共同成長，以實際行動降低碳排放量，透過「國際化、永續化、行動化」的方式，讓更多國內外遊客都能來到日月潭，為日月潭旅遊產業鏈注入更多能量。

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