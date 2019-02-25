沒看錯！「麵茶」也有冰淇淋 一起放肆「迷鹿」在鹿港吧
2019-02-25 16:43ShareLife分享生活
鹿港不只能觀古蹟品小吃，新穎的文創商店也將入住，【迷鹿文創】用創意又實用的商品，讓你在鹿港的旅途中多一份回憶。
天后宮、龍山寺、文武廟等古蹟讓鹿港就像一座「露天古蹟博物館」，一個充滿文化薰陶的古樸小鎮，因為有了新文化的注入越來越迷人，迷鹿文創的創意就成了開路先驅，用創意的商品、手作義式冰淇淋，讓你體驗不一樣的鹿港浪漫風情。
「迷鹿」取自諧音迷路，來過鹿港的都知道，有著數不清的小巷子，一不小心就迷路在這充滿歷史文化的鹿港老街，希望「迷路」到此的旅客能有場浪漫邂逅。
店外這台腳踏車，就是迷鹿的出發點，當初騎著這台車在鹿港大街小巷中，賣著手作義式冰淇淋，讓老闆再一次愛上了鹿港，也將台灣古早味的「麵茶」結合在冰淇淋中，熱情的粉絲不用再追著腳踏車跑了，來到【迷鹿文創】就能享受到。
下次來訪鹿港，就到【迷鹿文創】，吃上一杯「麵茶冰淇淋」，體驗不同於古城的新文化吧！
【迷鹿文創 Moose Creative】
地址：彰化縣鹿港鎮中山路299號
電話：0978 622 397
營業時間：11:00–19:00(周一公休)
粉絲專頁：https://reurl.cc/kqaX3
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