沒看錯！「麵茶」也有冰淇淋 一起放肆「迷鹿」在鹿港吧

鹿港不只能觀古蹟品小吃，新穎的文創商店也將入住，【迷鹿文創】用創意又實用的商品，讓你在鹿港的旅途中多一份回憶。

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天后宮、龍山寺、文武廟等古蹟讓鹿港就像一座「露天古蹟博物館」，一個充滿文化薰陶的古樸小鎮，因為有了新文化的注入越來越迷人，迷鹿文創的創意就成了開路先驅，用創意的商品、手作義式冰淇淋，讓你體驗不一樣的鹿港浪漫風情。

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（圖／台灣旅行趣） ▲小巧的店面就像一座寶庫等你來挖掘。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲處處可見「麋鹿」的蹤跡，除了諧音之外也藏有許多故事。 分享 facebook

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（圖／台灣旅行趣） ▲寵物系列的商品，也太可愛了吧！ 分享 facebook

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（圖／台灣旅行趣） ▲環保系列的商品也廣受歡迎。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲滿額消費送的環保袋，不只可愛也很實用。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲喜愛登山的朋友，絕不能錯過百岳系列商品，尤其是這百岳尺，相當有意境！ 分享 facebook

「迷鹿」取自諧音迷路，來過鹿港的都知道，有著數不清的小巷子，一不小心就迷路在這充滿歷史文化的鹿港老街，希望「迷路」到此的旅客能有場浪漫邂逅。

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（圖／台灣旅行趣） ▲在鹿港逛累了，這裡也有販售手工咖啡與茶葉蛋，在店外坐下來喝個下午茶，細細品嚐鹿港之美。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲很有味道的木製商品，在「迷鹿」中隨處可見。 分享 facebook

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（圖／台灣旅行趣） ▲設計感十足的木製杯墊，正面寫著英文，翻個面連語言也一同翻譯，還有許多不同種類的木頭可選擇。 分享 facebook

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店外這台腳踏車，就是迷鹿的出發點，當初騎著這台車在鹿港大街小巷中，賣著手作義式冰淇淋，讓老闆再一次愛上了鹿港，也將台灣古早味的「麵茶」結合在冰淇淋中，熱情的粉絲不用再追著腳踏車跑了，來到【迷鹿文創】就能享受到。

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（圖／台灣旅行趣） ▲融化速度相當快，更加證明了是沒有額外化學添加物的天然手作製品。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲最具特色的麵茶口味，麵茶香氣非常濃郁，就像在吃冰的麵茶一般，配上核桃一起吃，不只多了酥脆的口感，連香氣也更加有層次。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲搭上松子的抹茶是屬於不甜的口味，清新的香味值得細細品嚐。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲以萊姆酒浸泡的葡萄、只留酒香不留酒氣，酸甜且香氣十足。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲貝里斯奶酒冰淇淋，雙倍的奶味成了店裡的萬人迷，讓大人小孩都愛不釋手。 分享 facebook

下次來訪鹿港，就到【迷鹿文創】，吃上一杯「麵茶冰淇淋」，體驗不同於古城的新文化吧！





【迷鹿文創 Moose Creative】

地址：彰化縣鹿港鎮中山路299號

電話：0978 622 397

營業時間：11:00–19:00(周一公休)

粉絲專頁：https://reurl.cc/kqaX3





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