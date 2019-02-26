武陵追櫻記／輕裝上七卡山莊 選對時間就能悠閒的逛

2019-02-26 09:55 健行筆記 Heng-Li Lo



當武陵農場發佈今年櫻花季的時段，就開始盤算要怎麼去才能輕鬆愉快又能夠一次走完所有景點，重點是天氣不好可以隨時取消沒有成本。櫻花季不開放一日遊旅客開車進園區，想要當日來回就只有買一日遊賞櫻專車套票這個選項，武陵路途遙遠扣掉車程只能待5小時就下山的一日遊套票行程我們不列入考慮。汽車通行證只發給住宿旅客，只要是訂房、露營、登山(一日行程除外)，只要是有過夜就能拿到通行證，而通行證有分區域，想要開車到蔣公行館後面的區域，就要弄到後面區域的通行證，所以選項有武陵山莊、露營區、登山。而目前雪山路線的山屋住宿都還是免費申請，所以住距離登山口2公里的七卡山莊對我們家來說應該是最好的選擇，有水有廁所，自己背個簡單餐食和睡袋就可以上去睡，我們想要更悠閒，就3天前聯絡七卡協作預訂早晚餐和睡袋，簡單輕裝上去睡覺就好。

遊客中心前

2/16當天本來預計是5:00出門，不過東摸西摸還是遲了一點。6:30抵達宜蘭員山吃早餐，魚丸米粉老店剛開門。吃完早餐後繼續往武陵出發，中途在南山村休息，此時南山村路旁已經停滿國光客運的武陵櫻花專車。9:30抵達武陵農場大門，多虧櫻花季不開放無通行證小客車，所以上山車輛並不多，一路順暢。車一開到桃花莊，看到有個停車位立馬快速停好車，轉為徒步模式開始散步看櫻花。把桃花莊和遊客中心附近的櫻花集中點走完一遍大概2小時剛好午飯時間，這時遊客也越來越多。

文康館前

用完午餐接著逛到文康館前的櫻花林，拍完照後回桃花莊開車準備進農場後段，在蔣公行館前還有一次交管檢查確認你的車輛通行證是可以再往裡頭開的。接下來從茶莊到觀魚台的路段都不能停車，路旁擠滿行人，我們還要跟往外開的大巴士會車，車要小心開。

茶莊到桃子園路段是賞櫻重點

時間還早，先往最後面的武陵山莊去走走，這個區域沒有遊客，又回到平時的清靜。然後再開車往雪山登山口出發，上山中途經過露營區，這邊的櫻花也是滿開，還搭配了金黃色油菜花田，這區算是露營和登山遊客的專屬景觀了。

露營區油菜花田

2:15在登山口辦好手續，準備上七卡山莊吃飯睡覺囉。沒有時間壓力，到七卡這兩公里可以慢步悠閒走，4點左右抵達七卡山莊，先與志工確認床位，今天七卡山莊住宿人少，分配兩個人可以睡三個床位，通通睡下鋪。床位確認後再找協作拿睡袋和確定早晚餐時間，順便和協作聊聊天。晚飯前趁天還沒黑往山莊後面閒逛，巧遇黃喉貂與山羌各一。

七卡山莊路程不遠，對有登山經驗的人來說是不錯的住宿點晚上8點早早熄燈就寢，同寢還有一隊21人的團體，隔天2點起床要上雪東看日出，所以2點一定會被吵醒。雖然人少，但打呼聲可不小，我躺下都還沒闔眼，呼聲就開始此起彼落，整晚一直在半夢半醒間，直到3點多團體離開山莊才真的安靜。2/17昨天跟協作說早上6點用早餐，協作很準時的在5:50左右就來床邊通知早餐準備好了。用完餐後整理一下裝備，下山繼續賞櫻。8點多在觀魚台停車場把車停好，往茶莊方向徒步出發，這段路是武陵櫻花季的重點區域， 住宿的好處就是能夠在大批遊客抵達前就把重點區域走完，照片也比較好取景。

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選對時間就能悠閒的逛

11點左右已經逛完所有櫻花季的賞櫻區塊，我搭園區的免費小巴回去觀魚台開車，家人們搭另一方向的小巴往武陵賓館等我開車出來會合。12點前離開武陵農場，到南山村餐廳用餐，下山回到礁溪洗澡泡湯，最後在頭城交流道前買個土產，吃火山爆發雞後上高速公路回家。

茶園步道

順暢賞櫻重點提示:由於一日遊專車的下車點在農場後段的桃子園(靠近雪山登山口岔路)，而一日遊的行程安排是遊客桃子園下車後徒步走回遊客中心前的巴士站上車回程，中午前因為一日遊的旅客還沒走回遊客中心這邊，所以園區前段相對的人會比較少，建議第一天先把時間花在園區前段(富野、遊客中心、文康館)的櫻花林，可以避過人潮。茶莊再往後面的重點路段在11點後會塞滿人，這時就別去湊熱鬧了。把茶莊後面的路段放到第二天上午，台北一日遊巴士5:30發車到武陵也8點多了，所以早上8點多把車停在觀魚台，然後往茶莊方向散步，這方向是下坡，走起來輕鬆。當大批遊客抵達時，我們已經把走完拍完準備吃午餐了。逛完後再搭遊園小巴回去觀魚台開車或是再慢慢逛走回去。園區免費小巴很方便，可以多加利用。

武陵追櫻完整相簿https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10156581845739702&type=1&l=5cc08c5805

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