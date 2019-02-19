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黃金風鈴花來襲！草屯這三處景點連成線　一次收集兩色風鈴木

2019-02-19 19:52聯合新聞網 文／遊妤思

(圖片皆由網友:‎Liao Chin Chih‎ 授權)

又到了黃花風鈴木盛開的季節！大家準備好展開追花之旅了嗎！若想要一次看遍兩色風鈴木的美景，南投草屯三處超近距離景點，一天就能收集「粉紅棉花糖」、「鮮嫩黃金」般的風鈴木，在悠閒散步後，美美的打卡賞花

圖/繼洋紅風鈴木後，黃金風鈴木也隨之盛放。網友:‎Liao Chin Chih‎...
圖/繼洋紅風鈴木後，黃金風鈴木也隨之盛放。網友:‎Liao Chin Chih‎ 授權
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南投草屯的風鈴木，往年要在二月底三月初才開花，今年因為暖冬的緣故，以爆炸般的氣魄提前綻放。

除了襲捲版面的洋紅色外，鮮嫩的黃金風鈴木，花期也隨之到來，想賞花的朋友，可以在南投草屯的這三處景點賞花，分別是：南開科大、草屯體育館、草屯植物園，步行距離都在10分鐘內，形成一個賞花黃金鐵三鐵角，兩色風鈴木的美景讓民眾盡收眼底！

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圖/草屯南開科大旁，黃金風鈴木，已有三棵盛放。網友:‎Liao Chin Chi...
圖/草屯南開科大旁，黃金風鈴木，已有三棵盛放。網友:‎Liao Chin Chih‎ 授權
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圖/草屯體育館，洋紅風鈴木盛放。網友:‎Liao Chin Chih‎ 授權
圖/草屯體育館，洋紅風鈴木盛放。網友:‎Liao Chin Chih‎ 授權
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圖/草屯植物園。洋紅風鈴木在湖水倒影如夢似幻。網友:‎Liao Chin Chi...
圖/草屯植物園。洋紅風鈴木在湖水倒影如夢似幻。網友:‎Liao Chin Chih‎ 授權
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黃澄澄花朵點綴藍色天空，落花紛飛時，彷彿下起黃金雨，拍照很是鮮豔，美不勝收。在草屯南開科大旁的黃金風鈴木悄悄拉起了戰局，已有三顆盛開。隨著天氣逐漸回溫，相信再過幾日，各處鮮嫩的黃花相繼綻放後，又是一場爭奇鬥艷的美景戰場吧。

圖/黃澄澄花朵點綴藍色天空，落花紛飛時，彷彿下起黃金雨，拍照很是鮮豔。網友:‎L...
圖/黃澄澄花朵點綴藍色天空，落花紛飛時，彷彿下起黃金雨，拍照很是鮮豔。網友:‎Liao Chin Chih‎ 授權
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圖/草屯南開科大旁，黃金風鈴木，已有三棵盛放。網友:‎Liao Chin Chi...
圖/草屯南開科大旁，黃金風鈴木，已有三棵盛放。網友:‎Liao Chin Chih‎ 授權
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圖/草屯南開科大旁，黃金風鈴木，已有三棵盛放。網友:‎Liao Chin Chi...
圖/草屯南開科大旁，黃金風鈴木，已有三棵盛放。網友:‎Liao Chin Chih‎ 授權
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草屯三處賞花景點

(Google Map)

南開科大

地址:542南投縣草屯鎮中正路568號南開科大

草屯植物園

地址:542南投縣草屯鎮玉屏巷33號草屯植物公園

草屯體育館

地址:542南投縣草屯鎮中正路571-2號草屯鎮體育館

燦爛盛開的風鈴木散發春天氣息，一向是熱門景點。從市區洋紅風鈴木開始，接下來油桐花、藍花楹、阿勃勒等也將陸續盛開中。而風鈴木花期約半個月至一個月，還沒朝聖的朋友得加緊腳步囉！

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