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南投新亮點「稅務出張所」貓蘿西家族全新登場 台版哈利波特書房咖啡館在這裡！

2019-02-21 08:02udn走跳旅遊

文、圖／Via

南投新景點

南投稅務出張所 貓‧蘿西家族全新登場，一起來去瞧瞧有什麼有趣的新亮點！

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►南投市區新玩點，可愛貓蘿西來報到！

位在南投市區的《南投稅務出張所》，已經閒置相當多年，在歷經了多次招標又流標後，終於在第６回，由經營妖怪村的團隊進駐並重新打造這座八十多年的歷史建築物，為這座「南投小白宮」注入新意，也帶來南投市的觀光生機。

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Via我自己就是南投市人，從小在這裡長大，這間稅務所也從小陪伴我到現在，每次去市區都會經過。從以前大家口中的蚊子館，到如今門扉大開，歡迎遊客來訪。身為在地人的我，也很開心的能看見它有這樣的轉變，歡迎大家都來南投市區玩喲！

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重新打造南投稅務出張所的～就是鼎鼎大名妖怪村的團隊，所以一些有趣的人偶元素，在這裡也都能看到。像「貓‧蘿西家族」就是專門為這裡所打造的！呼應著南投市很重要的「貓羅溪」這一條河川，讓人覺得備感用心從戶外就可以看到許多貓咪的元素，讓人拍個不停呢！

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開幕這一天，除了蘿西貓小姐有本尊登場外，也特別找來妖怪村的＂枯麻＂和＂巴豆夭＂來助陣，每次看到他們兩位，都會忍不住會心一笑，太古錐啦！

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►全新打造懷舊出張所，一樓伴手禮買不完！

來到南投稅務出張所，如果是外地遊客，需要100元的入場費用，並全額可以折抵館內消費。而《南投市民》則是免費進場喲～身為市民終於有一點點小確幸，開心！這也是我第一次踏入這間稅務出張所，比我想像中的還要大好多，而且現在內部全部重新裝修，更加充滿趣味了！

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一樓是貓蘿西家族的伴手禮區，許多文創商品都可以在這裡買到喲～包括南投名產洛神花、龍眼等等，都有製作成糕點可以買回去吃或送人，現場也都有提供試吃，有喜歡再下手！

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另一間則是各式貓蘿西家族的文創商品，種類好豐富，琳瑯滿目的各式創意商品，都讓遊客們來尋寶買回家。

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一旁也有提供貓家族的包裝紙耶～有喜歡的人都可以向櫃台人員諮詢喲！

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另外，一樓櫃台這裡也有提供冰品，各式水果口味，也有南投在地特產，都可以先試吃再決定要什麼口味的冰淇淋。

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另外一樓還有一個餐廳的空間，目前還看不出來販售的項目，我猜應該是火鍋類～就等之後準備妥當後再來揭曉囉！

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►南投也有！哈利波特的復古風書房咖啡館！

接著，我們順著階梯，來到二樓的空間，沿途還有許多南投在地的老照片陪伴我們，這個梯間懷舊又典雅，讓人有種穿越時光的錯覺。

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來到二樓，這個空間更是令我驚豔！

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你們看！就像台版的哈利波特書房，也有點像南投版的宮原眼科。總之，帶著西式懷舊風味的咖啡廳，就在我們眼前展開了！這裡超級好拍～拍的照片都好有風味，光這一區就讓我流漣好久！

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座位區都打造的十分有風味，還搭配上懷舊的銀行燈，好有氣氛！

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隨便拍都是網美照！

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一旁有可愛的枯麻和巴豆夭茶水紙杯，都可以任意取用。

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目前咖啡廳有提供咖啡和小點心，品項我覺得還不多，我比較期待未來能推出有特色的甜點，或許是可愛的蘿西造型？總之，期待未來餐點能更加豐富囉！

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二樓還有另一個亮點～你們看，居然有一區兒童遊戲室，巨大的白色木馬溜滑梯，孩子們玩翻天了！另外，屋頂也可以看見木造的結構，有著濃郁的復古氣息，來到這一區，不妨也可以欣賞一下～

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最後，還有戶外的庭園區，也有一個可愛的飛天貓，你們別錯過囉～

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帶大家走遊過這個全新的新亮點─南投稅務出張所，是不是覺得很有趣呢？過年期間不妨來南投市旅行，一探妖怪村的最新力作，也歡迎來Via的家鄉旅遊喲～倒是要小小提醒一下，因為出張所位置在南投市區，巷弄狹小，也不好找停車位。出張所後方有付費停車場，遠一點可以停到康壽國小或南投高中附近，走過去大概十分鐘內，提供給大家參考～文末還會附上週邊的景點美食讓大家參考，今年過年，來南投玩就對囉！

南投稅務出張所

地址：南投市康壽里中山街260號

營業時間：10:30～19:30(最後入館時間18:30)

需100元入場費用(全額可折抵館內消費)

《南投市民》免費進場

臉書：https://bit.ly/2MLmMti

文章來源：跟著Via趣旅行

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