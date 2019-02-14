南投旅遊／草屯體育館前洋紅風鈴木盛開 順遊草屯兒童公園免門票

這棵盛開的洋紅風鈴木就在草屯體育館前面旭光高中對面，台灣工藝研究發展中心周邊的「藝術大道」中正路上，離最近很夯的草屯兒童公園約100公尺。

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藍天下的洋紅風鈴木很亮眼，遠遠的就可以看到。

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就像一團團的粉紅雲在藍天裡。

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今年真的開得很密集，因為兒子女兒都就讀旭光高中，這幾年常常經過這裡。

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在台灣工藝研究發展中心裡面也有種洋紅風鈴木，不過在1月初就開花了。

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如果最近有經過這邊，可以停下來賞花，或是來安排一趟草屯旅遊。

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洋紅風鈴木(草屯鎮體育館前)

地址：542南投縣草屯鎮中正路571-2號

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賞完洋紅風鈴木，可以到附近的草屯兒童公園玩，這裡有長頸鹿候車亭、彩虹欄杆、大型遊樂器材、體健器材、沙坑、球池，免門票任你玩。

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草屯兒童樂園位於旭光高中正對面，草屯分局中正派出所旁邊，看到長頸鹿候車亭和彩繪天橋就可以準備停車了。

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大型遊樂設施，有三個溜滑梯、攀岩、攀爬網等設施，上面還有遮陽網很貼心。

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盪鞦韆

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教堂造型的幸福鐘

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幼童球池區，以前要去百貨公司或是親子餐廳才能玩到的球池，這裡免費玩。

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可以訓練小朋友音感的大型銅管

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往後走是八二三砲戰紀念園區，這裡放了二台戰車可以拍照。

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後面應該是體能訓練區，有攀爬網。

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平衡訓練場

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草屯兒童樂園

地址：南投縣草屯鎮中正路571號(中正派出所旁)

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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