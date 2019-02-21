2019年初必去！療癒系「毛茸大種子」 7大特色打卡點現身彰化

編輯：Lemon@ReadyGo

新的一年剛開始，是不是很想用好看的照片洗版IG，但卻不知道可以去哪裡？不擔心！ReadyGo這次要來介紹的是彰化2019年初必去景點！不管是療癒系還是網美系，彰化通通滿足你！快跟著ReadyGo看看毛茸茸大種子藏在彰化哪裡吧！

成美文化園

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如果你有選擇障礙症，不知道該拍什麼風格照片好，那ReadyGo推薦你一定要來成美文化園，這可是一個可以帶著家人朋友待上一整天的好地方！不論是復古風的「閩客傳統建築」、打卡系「隱藏版落羽松大道」、恬靜風「日式庭院造景」，成美文化園都能滿足你。入園前都要先登記(最好事前打電話預約)，領取參訪證，然後先欣賞一段園區簡介影片，就可以入園。這次ReadyGo要來推薦成美文化園裡必打卡景點！

電話｜04-8221166#168、100(需事先預約)

營業時間｜09:00-17:00

地址｜彰化縣永靖鄉中山路二段60號(附免費停車場)

#01 播夢種籽

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這顆毛茸茸的大種子可是最近IG打卡寵兒~遠看是團可愛的毛球，近看卻發現他有一個像童話小屋一樣的小木門，最讓人驚豔的是，種子內有個盪鞦韆！能負重120公斤，所以過年就算大吃大喝，也能開心地在種子裡盪啊盪~提醒一下，播夢種子展出只到3月3日，就設置在文化園旁免費停車場，想要跟種子合影的朋友，得把握時間喔。

#02 落雨松秘境

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冬天就是落羽松！想不到吧，在這座寧靜的文化園裡竟然有一條隱藏版的落羽松大道！除了落羽松，附近還有非常美的日式造景，都很值得拍照留念喔。

#03 成美公堂

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成美公堂是間擁有許多精彩故事的古厝，只要申請導覽，就會有導覽員詳細告訴你他的精采故事，在解說員的陪同下，這趟行程會變得超有趣，因為解說員會教你如何在古井裡取井水~

#04 木頭牆

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成美文化園區有一片花海，當大家搶著跟種子迷宮拍照時，不妨來到這篇花海拍照吧！倚在木頭牆墩上，感覺就像是置身國外田野間。

#05 永靖彩繪牆

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彩虹扶手搭上色彩豐富的彩繪樓梯，不管怎麼拍都能拍超好朝氣！如果天氣恰好，光影灑下的照片更是讓人眼前一亮。

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永靖彩繪牆在成美文化園外圍，這裡許多街角都有彩繪牆的呈現，而這些美麗的彩繪牆可是完美展現在地文化的精神。如果想要挖掘更多彩繪牆，可以往永靖國小面對大門口的左邊巷子走喔。

#06 永靖奇幻家具

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這些家具都來自永靖國小學生可愛的創意設計，就放置在文化園門口。在入場之前，不妨跟這些可愛的奇幻家具留個影吧！

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#07 65草木見生

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在文化園附近還有一處值得來訪的期間限定展覽-「老街65播夢藝廊 草木見生展」。這個老宅裡最近展出許多草木裝置藝術，可以鑽進透明箱子裡跟花草一起拍下可愛的照片，就好像土撥鼠探頭一樣，超有趣。

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展期｜-2019/3/3

時間｜09:00-17:00

地址｜彰化縣永靖鄉永靖街65號旁

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