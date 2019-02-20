南投仁愛鄉「帖比倫瀑布峽谷」 奇岩絕壁與噴射飛瀑的五彩幻境
文、圖／布魯
源自百岳白姑大山南麓的帖比倫溪，堅毅的向南奔流，鑿山開谷、破壁割溪，一路流到南投縣仁愛鄉紅香部落附近，地勢陡降而形成多層白瀑，最下一層自岩縫中以極強的水勢斜沖而出，號稱噴射飛瀑；溪水下切沖刷而成的莫測深潭，匯積出最暗沉的碧藍；削壁上溶出的礦物質水漬，則像造物者的畫筆，揮出數道斑駁的橙紅，使得整個山谷呈現繽紛的五彩，在巨浪湧岸般的水聲中，令人忍不住要驚呼感恩造物、讚嘆造物。這就是帖比倫瀑布峽谷。
布魯和同事好友12月初的碧綠溪、合歡溪之旅，第一天在碧綠溪與福壽山盡興賞楓，於梨山住宿一夜後，第二日早晨挺進合歡溪步道，下午則歷險由力行產業道路直下，終於探訪了期待已久的帖比倫五彩幻境。
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帖比倫瀑布峽谷資料：
交通資料：中橫霧社支線(台14甲)過霧社後左轉進入力行產業道路(投89道路)，約1小時車行至紅香部落前，循帖比倫山莊指標轉入小產道，經帖比倫山莊續行到路底有一民宅鐵柵門，在鐵柵門前找路幅較寬處停車。可直接由Google地圖搜尋"帖比倫瀑布峽谷"（地圖上標註"帖比倫峽谷"的地點是錯誤的位置）。
步道入口：由民宅鐵門旁進入，一路向下行。
所需時間：純步程來回約30分。
高低落差：100公尺，先下後上。
注意事項：通往峽谷的步道有二段拉繩垂直陡坡，峽谷岩石表面容易濕滑，宜避免雨後前往。峽谷水深莫測，拍照時要很小心。
文章來源：當白雲飄進藍天
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