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南投仁愛鄉「帖比倫瀑布峽谷」 奇岩絕壁與噴射飛瀑的五彩幻境

2019-02-20 10:01udn走跳旅遊

文、圖／布魯

源自百岳白姑大山南麓的帖比倫溪，堅毅的向南奔流，鑿山開谷、破壁割溪，一路流到南投縣仁愛鄉紅香部落附近，地勢陡降而形成多層白瀑，最下一層自岩縫中以極強的水勢斜沖而出，號稱噴射飛瀑；溪水下切沖刷而成的莫測深潭，匯積出最暗沉的碧藍；削壁上溶出的礦物質水漬，則像造物者的畫筆，揮出數道斑駁的橙紅，使得整個山谷呈現繽紛的五彩，在巨浪湧岸般的水聲中，令人忍不住要驚呼感恩造物、讚嘆造物。這就是帖比倫瀑布峽谷。

布魯和同事好友12月初的碧綠溪、合歡溪之旅，第一天在碧綠溪與福壽山盡興賞楓，於梨山住宿一夜後，第二日早晨挺進合歡溪步道，下午則歷險由力行產業道路直下，終於探訪了期待已久的帖比倫五彩幻境。

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↑行車至紅香部落前，循帖比倫山莊指標轉入小產道，經帖比倫山莊續行到路底，就是左上...
↑行車至紅香部落前，循帖比倫山莊指標轉入小產道，經帖比倫山莊續行到路底，就是左上小圖的民宅鐵門，在此找路幅較寬處停車。
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↑過民宅鐵門後下茶園。
↑過民宅鐵門後下茶園。
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↑這一片茶園自成一區，有世外桃源的FU。
↑這一片茶園自成一區，有世外桃源的FU。
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↑這一片茶園自成一區，有世外桃源的FU。
↑這一片茶園自成一區，有世外桃源的FU。
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↑過茶園後還要走一段原始雜林，除了左上圖叉路要左轉，其他地方路徑清楚，不致於迷路...
↑過茶園後還要走一段原始雜林，除了左上圖叉路要左轉，其他地方路徑清楚，不致於迷路。但後段陡下坡要拉繩，需注意安全。
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↑由入口走約20分就可至帖比倫峽谷。帖比倫溪侵蝕沖刷出瀑布、急流、深潭景觀，而岩...
↑由入口走約20分就可至帖比倫峽谷。帖比倫溪侵蝕沖刷出瀑布、急流、深潭景觀，而岩壁則因溶出礦物質而呈現橘褐色，加上、翠綠色的青苔，交雜出五彩斑紋。
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↑由入口走約20分就可至帖比倫峽谷。帖比倫溪侵蝕沖刷出瀑布、急流、深潭景觀，而岩...
↑由入口走約20分就可至帖比倫峽谷。帖比倫溪侵蝕沖刷出瀑布、急流、深潭景觀，而岩壁則因溶出礦物質而呈現橘褐色，加上、翠綠色的青苔，交雜出五彩斑紋。
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↑帖比倫瀑布的最下層，因為斜沖而下力道極強，號稱
↑帖比倫瀑布的最下層，因為斜沖而下力道極強，號稱"噴射瀑布"。
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↑溪谷急流超適合溪曝。
↑溪谷急流超適合溪曝。
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↑溪谷急流超適合溪曝。
↑溪谷急流超適合溪曝。
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↑溪谷終年水急又深，拍照時千萬要注意安全。
↑溪谷終年水急又深，拍照時千萬要注意安全。
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↑溪水沖蝕出的凹洞，真的是鬼斧神
↑溪水沖蝕出的凹洞，真的是鬼斧神"宮"。
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↑溪水沖蝕出的凹洞，真的是鬼斧神
↑溪水沖蝕出的凹洞，真的是鬼斧神"宮"。
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布魯便利貼

帖比倫瀑布峽谷資料：

交通資料：中橫霧社支線(台14甲)過霧社後左轉進入力行產業道路(投89道路)，約1小時車行至紅香部落前，循帖比倫山莊指標轉入小產道，經帖比倫山莊續行到路底有一民宅鐵柵門，在鐵柵門前找路幅較寬處停車。可直接由Google地圖搜尋"帖比倫瀑布峽谷"（地圖上標註"帖比倫峽谷"的地點是錯誤的位置）。

步道入口：由民宅鐵門旁進入，一路向下行。

所需時間：純步程來回約30分。

高低落差：100公尺，先下後上。

注意事項：通往峽谷的步道有二段拉繩垂直陡坡，峽谷岩石表面容易濕滑，宜避免雨後前往。峽谷水深莫測，拍照時要很小心。

文章來源：當白雲飄進藍天

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