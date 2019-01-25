苗栗銅鑼「炮仗花牆」熱鬧綻放 金黃瀑布綿延1公里長

戊戌年歲末，友人開車揪我們好姐妹苗栗一遊，回程時順道到銅鑼看看炮仗花花況如何？離農曆春節還有2週，沒想到炮仗花已經開了6、7成，更誇張的是現場遊客摩肩接踵，路兩旁停滿了車子，與我2010、2015年來時彷彿兩個世界，只能說這幾年旅遊風氣太盛了，而社群網站FB太普遍了。

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這條橘色長龍從苗119縣道銅鑼工業區後門開始，綿延長達1公里多，而且還是雙層花牆，這麼壯觀的場景和討喜的花色，當然吸引前仆後繼的人潮，但我心裡有一個小小疑問：「今天1月19日不是要補上班嗎？」

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早上從台北出發時是好天氣，沒想到來到苗栗卻是灰濛濛的天空，想必是p.m.2.5的關係，而且一整天都是這樣，還好沒有影響我們愛趴趴照的興致。

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現場遊客實在真多，一波接一波，想拍個空景都很難。

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炮仗花又稱黃金珊瑚、火焰藤、炮竹花、 三爪花，屬紫葳科，原產地巴西。花橙黃色，花開時形成一道道金黃瀑布，美不勝收！由於炮仗花是爬藤類植物，民眾都喜歡種來當圍籬，沒開花時綠意盎然，盛開時則是喜氣洋洋，很有年節的歡樂氣候。

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炮仗花每一花序約有20-30朵花，先後開放，花期大約可達一個多月左右。說它長的像炮竹是未開的管狀花， 開花後花冠裂片反捲，倒像是漏斗狀的金針花。

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花盛開蜜蜂自來，在花叢間辛勤工作。

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炮仗花像瀑布般流洩下來，喜氣洋洋的橙黃色開滿雙層花牆，而且它的花期又靠近農曆春節，因此頗受國人喜愛。

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第三層(最上層)是山櫻花步道，目前櫻花還未開，預計農曆春節是花期，到時候2種花同時綻放，一定吸引更多人前來。

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倒是斜坡上有紫花點點，是早上開花過午就閉合的牽牛花～朝顏。

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第二層步道前幾次來時只有一邊有花牆，臨119縣道的另一邊是空的，這次來見到全都圍上了欄杆，是為了遊客行走安全起見吧？炮仗花沿著欄杆和繩格攀爬，另有一種美感。

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圍欄外屬於下層的炮仗花，牆頭上也開得欣欣向榮，生命力很強的大花咸豐草也不甘示弱的來攙一腳。

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長長的花牆另一頭靠近民宅的路旁，搭了一排井然有序的棚子，是銅鑼觀光協會為了發展觀光，請苗栗縣境內的業者在此擺攤，並且請了保全維持現場及交通秩序，看了一下現場攤位販售的物品，全都是苗栗縣的特產，有銅鑼的杭菊、公館的紅棗、卓蘭的葡萄、三義的小型木雕等，還有一些客家名產，民眾賞花之餘也可帶些特產回家，這就是"人進得來、貨出得去"，有在為民眾百姓著想，發展觀光也要發展經濟的政府應該要做的！

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我們為了促進客家小鎮經濟，當然也買了一些名產回家，愉快的結束今天的苗栗之旅。

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～ 竹子. 2019.01.19.于苗栗縣銅鑼鄉 ～

銅鑼炮仗花步道(銅鑼環保公園)

地址：苗栗縣銅鑼鄉民有路34號(民有路與119縣道的路口)

文章來源：趴趴走的竹子

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