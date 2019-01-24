親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
樂遊情報
美景旅店
台灣好好玩
都會風情
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
花東趴趴走
宜蘭玩透透
交通資訊
悠遊離島

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

2019賞櫻盛地「武陵農場櫻花季」粉嫩出遊行程推薦

2019-01-24 11:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

武陵農場櫻花季

武陵農場有著群山環繞的獨特地形如同一座世外桃源不受外界干擾，來不及訂到房的旅人，快跟上趣吧的武陵農場櫻花季的列車，從台北出發只要四個小時就可以享受一日的櫻花盛宴！

武陵農場櫻花季介紹

▲武陵農場櫻花-山櫻花盛開。（圖／武陵農場FB）
▲武陵農場櫻花-山櫻花盛開。（圖／武陵農場FB）
分享

武陵農場櫻花季即將來到，目前已經有部分山櫻花開花了！整體預計會在1月底開花，而武陵特有的紅粉佳人櫻花則預計會在2/7開始慢慢開花，一直開到2月中之後盛開，建議也可以避開櫻花管制期提早前往武陵農場賞櫻

▲武陵櫻花季-武陵櫻花一日路線圖。（圖／武陵農場官網）
▲武陵櫻花季-武陵櫻花一日路線圖。（圖／武陵農場官網）
分享

如果是專程要去「2019武陵櫻花季」的話，因為這次活動時間適逢春節連假期間，整個櫻花季期間也會有交通管制，詳情可以參考公路總局公告，連假想去武陵賞櫻的話，可要多多注意武陵櫻花季官網和交通訊息囉！

＊活動時間：2/7~2/27

武陵農場櫻花季管制

▲武陵櫻花季-人潮與交通管制。（圖／中華民國交通部公路總局）
▲武陵櫻花季-人潮與交通管制。（圖／中華民國交通部公路總局）
分享

櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客又分為團體票1,000人及搭乘公共運輸散客3,200人；住宿遊客憑武陵農場製發車輛通行證始得進場，團體遊客透過武陵農場依登記時段換發通行證進場，搭乘公共運輸散客則於國光客運及豐原客運提供之售票管道購買車票進場。

當然，若是不想賞櫻花還這麼累的話，達人建議可以參加一日遊行程或是購買客運推出的櫻花季一日交通票券，賞櫻才能變得更省時省力喔！

武陵農場櫻花季園區

▲武陵農場櫻花-武陵農場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲武陵農場櫻花-武陵農場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

位於台中山區的武陵農場，櫻花區是由中谷向南谷、北谷延伸約3公里的賞櫻步道，擁有2.1萬株櫻花， 10多個品種，尤其山櫻花與紅粉佳人的色彩層次堆疊每每令人驚艷，讓武陵農場櫻花季成為台灣櫻迷每年必訪的朝聖之地。

武陵農場在群山屏障下，冬季美景隨著月份的更迭，元月的清香寒梅；二月的嫣紅櫻花；三的月粉紅桃花及白色山櫻與梨花。

武陵農場櫻花季介紹

▲武陵櫻花季-紅粉佳人。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲武陵櫻花季-紅粉佳人。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

武陵農場櫻花季今年在2/7開跑，想要在新年出外踏青走春，欣賞武陵農場櫻花季那滿山的粉紅櫻花高掛樹頭，走進櫻花隧道中享受花瓣隨風飄散的浪漫，不妨可以選擇輕鬆的一日遊或賞櫻專車前往。

從台北一路經過宜蘭，再到南山休息後，終於抵達武陵農場，望著樹頭上滿滿的櫻花，每位旅人的第一件事一定是把準備已久的相機、手機拿出來猛拍，漫步在武陵農場櫻花大道中更讓人顯得興奮，自拍、團拍、還是全景鏡頭一樣都少不了，這就是武陵櫻花的獨特魅力，讓照片中的人物顯得更青春洋溢。

武陵農場櫻花季周邊景點

▲武陵櫻花季-山櫻花。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲武陵櫻花季-山櫻花。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

除了浪漫的武陵農場櫻花季，來到農莊文物館記得一起把這裡的每一景也記錄下來，這裡展示著武陵農場過去的每一幕回憶，每一樣都讓人像是走進時光隧道般，因為有先民的在這開墾的努力，才有今日如此美麗的武陵農場櫻花季。

另一邊一棟木造的小木屋配上樹頭櫻花，突顯出淡淡的日式風情，原來這裡是武陵茶莊，進到茶莊不仿坐下來品嚐武陵的特產茶葉，享受山林間的每一口空氣，靜下心望著窗外的風景讓人更有一種安靜的享受。

武陵農場櫻花季賞櫻玩法

▲武陵農場櫻花-賞櫻步道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲武陵農場櫻花-賞櫻步道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

誰說賞櫻只能走馬看花，趣吧特別企劃由專業達人帶路的武陵農場櫻花季行程，帶你看遍武陵農場櫻花季各個精彩角落，沿途詳細導覽，深度認識武陵農場！

想知道更多2019武陵櫻花季內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

武陵農場櫻花季賞櫻一日遊走春

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

預訂趣吧達人帶路，訂製專屬於您的自由行。趣吧提供個性化、客製化旅遊體驗、戶外探索、私房景點、交通票券與包車旅遊，藉由達人帶路探索亞洲在地文化。趣吧提供旅行三大保證，透明化的價格、安全的旅行體驗、專屬線上即時客服，讓旅程安心又自在。

WEB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家官網 ｜ FB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家粉絲團
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

「花蓮迪士尼」超殺價！136坪總統別墅1人免6千

2019-01-24 21:31

空拍／來拍IG美照！ 擱淺貨輪成限時打卡點

2019-01-24 16:23

KAWS萌翻中正紀念堂「10層樓高巨型公仔」趁著週末快來合影吧

2019-01-24 15:30

季節限定之美！ 「羅東運動公園落羽松」宜蘭巿最易到達落羽松步道

2019-01-24 12:01

太美！地球登陸地面在新竹 網紅搶先朝聖

2019-01-24 16:45

春節連假 北捷班次、營運場館時間有變動

2019-01-24 12:29

親子餐廳進駐大東文化藝術中心 怎麼拍怎麼美

2019-01-24 11:20

科博館「豬事」揭密 世界上最長壽的豬活了23歲

2019-01-24 07:30

全聯福袋初一開賣 332萬保時捷休旅車拼零售福袋最大獎

2019-01-24 16:33

春神來了！浪漫花季賞「櫻」姿　力麗觀光帶領感受繽紛美好

2019-01-24 17:24
看更多

熱門文章

不是怕顧客偷東西 好市多檢查收據「暖心」原因曝光

2019-01-25 11:50

好康！台中烏日26日上午9時免費拔蘿蔔又送袋子

2019-01-25 15:00

KAWS萌翻中正紀念堂「10層樓高巨型公仔」趁著週末快來合影吧

2019-01-24 15:30

櫻花開7成！武陵農場賞櫻全攻略 公車+專車輕鬆玩

2019-01-23 18:50

歷史的一刻！機車合法走蘇花改 騎士興奮

2019-01-24 15:58

太美！地球登陸地面在新竹 網紅搶先朝聖

2019-01-24 16:45

全家自助洗衣店手機就能查 帶著髒衣幫你洗到好

2019-01-23 17:33

住在海邊好心情！ 推薦１２間花蓮無敵海景飯店

2019-01-23 09:02

寒流催紅台南六甲落羽松 因這些事更美了

2019-01-24 13:24

農曆春節台灣賞櫻景點TOP 8！ 北中南春節賞櫻花景點總整理

2019-01-25 09:02

這家購物中心福袋好威 澎湃度被民眾稱為「福箱」

2019-01-23 08:15

影／台南新景點！葫蘆埤二樓高溜滑梯延長到17公尺

2019-01-23 17:00

返鄉青年推薦！高雄鳳山小散步3景點 賦予老城新魅力

2019-01-23 15:27

美呆了！到台南夜賞月津港燈 這裡別錯過

2019-01-25 12:10

星野集團「虹夕諾雅谷關」4月開放預約 房價首度公開

2019-01-23 18:00

十週年「覺醒音樂祭」百組歌手樂團熱冬開唱　1/25免費入場！

2019-01-23 22:00

親子餐廳進駐大東文化藝術中心 怎麼拍怎麼美

2019-01-24 11:20

2019賞櫻盛地「武陵農場櫻花季」粉嫩出遊行程推薦

2019-01-24 11:00

「花蓮迪士尼」超殺價！136坪總統別墅1人免6千

2019-01-24 21:31

全聯福袋初一開賣 332萬保時捷休旅車拼零售福袋最大獎

2019-01-24 16:33

季節限定之美！ 「羅東運動公園落羽松」宜蘭巿最易到達落羽松步道

2019-01-24 12:01

苗栗銅鑼「炮仗花牆」熱鬧綻放　金黃瀑布綿延1公里長

2019-01-25 11:01

假日來去礁溪玩耍！礁溪美食、景點懶人包

2019-01-25 15:30

燈節年年有雷…不只豬寶 那年南投竟「鬧鬼」

2019-01-23 15:00

全台首座「旋轉豬仔樂園」現身華泰名品城！2019新春搶先開跑

2019-01-25 08:01

台南美術館27日開幕 5月中前入館免費！

2019-01-25 09:45

北投區三座溫泉泡腳池 農曆春節期間有開放

2019-01-23 16:00

影╱愈冷愈美！太平山雲海如仙境 見晴步道結霜鋪白毯

2019-01-24 10:58

竹縣住宿補助500到五月底 首波2月1日申請限800名

2019-01-24 14:42

桃竹苗五大日式宿舍展文青風 旅人歇息的好去處

2019-01-25 09:30

春節連假 北捷班次、營運場館時間有變動

2019-01-24 12:29

空拍／來拍IG美照！ 擱淺貨輪成限時打卡點

2019-01-24 16:23

春節9天假 南迴公路全線至少雙線通行

2019-01-25 18:30

今年來早了！田中兩甲蜀葵花海正怒放

2019-01-24 14:52

春神來了！浪漫花季賞「櫻」姿　力麗觀光帶領感受繽紛美好

2019-01-24 17:24

科博館「豬事」揭密 世界上最長壽的豬活了23歲

2019-01-24 07:30

百隻萌豬現身台北101？型男變身攝影師幫拍IG美照

2019-01-25 10:18

不畏觀光寒冬 南投旅宿業串連助弱勢兒少免費玩3天

2019-01-23 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top