2019賞櫻盛地「武陵農場櫻花季」粉嫩出遊行程推薦

武陵農場櫻花季

武陵農場有著群山環繞的獨特地形如同一座世外桃源不受外界干擾，來不及訂到房的旅人，快跟上趣吧的武陵農場櫻花季的列車，從台北出發只要四個小時就可以享受一日的櫻花盛宴！

武陵農場櫻花季介紹

▲武陵農場櫻花-山櫻花盛開。（圖／武陵農場FB） 分享 facebook

武陵農場櫻花季即將來到，目前已經有部分山櫻花開花了！整體預計會在1月底開花，而武陵特有的紅粉佳人櫻花則預計會在2/7開始慢慢開花，一直開到2月中之後盛開，建議也可以避開櫻花管制期提早前往武陵農場賞櫻。

▲武陵櫻花季-武陵櫻花一日路線圖。（圖／武陵農場官網） 分享 facebook

如果是專程要去「2019武陵櫻花季」的話，因為這次活動時間適逢春節連假期間，整個櫻花季期間也會有交通管制，詳情可以參考公路總局公告，連假想去武陵賞櫻的話，可要多多注意武陵櫻花季官網和交通訊息囉！

＊活動時間：2/7~2/27

武陵農場櫻花季管制

▲武陵櫻花季-人潮與交通管制。（圖／中華民國交通部公路總局） 分享 facebook

櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客又分為團體票1,000人及搭乘公共運輸散客3,200人；住宿遊客憑武陵農場製發車輛通行證始得進場，團體遊客透過武陵農場依登記時段換發通行證進場，搭乘公共運輸散客則於國光客運及豐原客運提供之售票管道購買車票進場。

當然，若是不想賞櫻花還這麼累的話，達人建議可以參加一日遊行程或是購買客運推出的櫻花季一日交通票券，賞櫻才能變得更省時省力喔！

武陵農場櫻花季園區

▲武陵農場櫻花-武陵農場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於台中山區的武陵農場，櫻花區是由中谷向南谷、北谷延伸約3公里的賞櫻步道，擁有2.1萬株櫻花， 10多個品種，尤其山櫻花與紅粉佳人的色彩層次堆疊每每令人驚艷，讓武陵農場櫻花季成為台灣櫻迷每年必訪的朝聖之地。

武陵農場在群山屏障下，冬季美景隨著月份的更迭，元月的清香寒梅；二月的嫣紅櫻花；三的月粉紅桃花及白色山櫻與梨花。

武陵農場櫻花季介紹

▲武陵櫻花季-紅粉佳人。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

武陵農場櫻花季今年在2/7開跑，想要在新年出外踏青走春，欣賞武陵農場櫻花季那滿山的粉紅櫻花高掛樹頭，走進櫻花隧道中享受花瓣隨風飄散的浪漫，不妨可以選擇輕鬆的一日遊或賞櫻專車前往。

從台北一路經過宜蘭，再到南山休息後，終於抵達武陵農場，望著樹頭上滿滿的櫻花，每位旅人的第一件事一定是把準備已久的相機、手機拿出來猛拍，漫步在武陵農場櫻花大道中更讓人顯得興奮，自拍、團拍、還是全景鏡頭一樣都少不了，這就是武陵櫻花的獨特魅力，讓照片中的人物顯得更青春洋溢。

武陵農場櫻花季周邊景點

▲武陵櫻花季-山櫻花。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了浪漫的武陵農場櫻花季，來到農莊文物館記得一起把這裡的每一景也記錄下來，這裡展示著武陵農場過去的每一幕回憶，每一樣都讓人像是走進時光隧道般，因為有先民的在這開墾的努力，才有今日如此美麗的武陵農場櫻花季。

另一邊一棟木造的小木屋配上樹頭櫻花，突顯出淡淡的日式風情，原來這裡是武陵茶莊，進到茶莊不仿坐下來品嚐武陵的特產茶葉，享受山林間的每一口空氣，靜下心望著窗外的風景讓人更有一種安靜的享受。

武陵農場櫻花季賞櫻玩法

▲武陵農場櫻花-賞櫻步道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

誰說賞櫻只能走馬看花，趣吧特別企劃由專業達人帶路的武陵農場櫻花季行程，帶你看遍武陵農場櫻花季各個精彩角落，沿途詳細導覽，深度認識武陵農場！

想知道更多2019武陵櫻花季內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」