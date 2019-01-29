麗寶Outlet Mall：全台獨一無二地中海風「湖邊Outlet」
編輯：Lemon@ReadyGo
全台Outlet最激戰地區就屬台中了！先是海港貨櫃風格的臺中三井Outlet，再來就是地中海山邊湖畔風格的麗寶Outlet，只能說中部民眾也太幸福了吧！逛兩大Outlet吃美食搶便宜堪稱全台最方便！麗寶Outlet即將在2019年暑假完成第二期工程，期待嗎？跟著ReadyGo來認識一下位於后里交流道旁的麗寶Outlet吧！
從台中市區出發僅20分鐘即可抵達的位於國道1號后里交流道旁的麗寶Outlet已開業2年，在全台最大摩天輪「天空之夢」加入營運之後，麗寶樂園渡假區更成為許多網紅及遊客的打卡必Po聖地。為了提高觀光效益，目前麗寶Outlet已進入第二期規劃設計，在二期工程完工後，店家及品牌數將達到300家，成為台灣中部最大Outlet！
麗寶Outlet Mall一期以義大利「菲諾港」多彩繽紛建築已成為全國最熱門打卡景點，延伸第一期風與海的建築設計概念，第二期要從海到山，以一個故事性做連接，展現北義避暑勝地「科莫湖」(Lake Como)的街道設計概念。
二期區分為戶外區（Galleria Mall）和室內區（Casa Mall）兩個商場，全區有中央運河貫穿，加上湖畔、運河與教堂的精心規劃，入口處更設有千坪草皮廣場。完工後的麗寶Outlet不僅是全台首創一山一海購物商城，更是湖邊購物天堂。
怎麼去
地址｜台中市后里區福容路201號
營業時間｜一-四 11:00-21:30/五 11:00-22:00/六、國定假日 10:30-22:00/日、國定假日最後一天 10:30-21:30
電話｜04-37022888
交通｜
●高鐵：台中站→155路公車
●客運：統聯台北到豐原/東勢班車直達or統聯朝馬站→155路公車
●火車：豐原火車站→豐原客運215路公車/后里火車站→155路公車
●公車：215路公車直達、92 / 212 / 213 路公車到月眉糖廠→免費接駁車
●開車：國道一號后里交流道→約5分鐘
停車｜室內 NT$40/小時/室外 NT$20/小時
延伸閱讀>>超美秘境在這裡？2019全新17個台中「必去景點」大公開
留言