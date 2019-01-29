麗寶Outlet Mall：全台獨一無二地中海風「湖邊Outlet」

編輯：Lemon@ReadyGo

全台Outlet最激戰地區就屬台中了！先是海港貨櫃風格的臺中三井Outlet，再來就是地中海山邊湖畔風格的麗寶Outlet，只能說中部民眾也太幸福了吧！逛兩大Outlet吃美食搶便宜堪稱全台最方便！麗寶Outlet即將在2019年暑假完成第二期工程，期待嗎？跟著ReadyGo來認識一下位於后里交流道旁的麗寶Outlet吧！

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從台中市區出發僅20分鐘即可抵達的位於國道1號后里交流道旁的麗寶Outlet已開業2年，在全台最大摩天輪「天空之夢」加入營運之後，麗寶樂園渡假區更成為許多網紅及遊客的打卡必Po聖地。為了提高觀光效益，目前麗寶Outlet已進入第二期規劃設計，在二期工程完工後，店家及品牌數將達到300家，成為台灣中部最大Outlet！

圖/IG@yitianjian 分享 facebook 圖/IG@tony80398 ▲台灣最大摩天輪「天空之夢」 分享 facebook

麗寶Outlet Mall一期以義大利「菲諾港」多彩繽紛建築已成為全國最熱門打卡景點，延伸第一期風與海的建築設計概念，第二期要從海到山，以一個故事性做連接，展現北義避暑勝地「科莫湖」(Lake Como)的街道設計概念。

圖/麗寶Outlet Mall提供 ▲二期建築設計概念(科莫湖) 分享 facebook

二期區分為戶外區（Galleria Mall）和室內區（Casa Mall）兩個商場，全區有中央運河貫穿，加上湖畔、運河與教堂的精心規劃，入口處更設有千坪草皮廣場。完工後的麗寶Outlet不僅是全台首創一山一海購物商城，更是湖邊購物天堂。

圖/麗寶Outlet Mall提供 ▲二期設計示意圖 分享 facebook

怎麼去

地址｜台中市后里區福容路201號

營業時間｜一-四 11:00-21:30/五 11:00-22:00/六、國定假日 10:30-22:00/日、國定假日最後一天 10:30-21:30

電話｜04-37022888

交通｜

●高鐵：台中站→155路公車

●客運：統聯台北到豐原/東勢班車直達or統聯朝馬站→155路公車

●火車：豐原火車站→豐原客運215路公車/后里火車站→155路公車

●公車：215路公車直達、92 / 212 / 213 路公車到月眉糖廠→免費接駁車

●開車：國道一號后里交流道→約5分鐘

停車｜室內 NT$40/小時/室外 NT$20/小時

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