新春掛急診較往年多兩成 兒科「量多到嚇人」

彰化地區在春節連假期間空氣品質不好，眺望八卦山大佛，霧茫茫一片，因呼吸道疾病到醫院急診的病患增加。 記者劉明岩／攝影 分享 facebook

新春期間民眾出遊出車禍，或暴飲暴食造成腸胃炎，醫院急診患者人數明顯增加，北部與中部都較往年多兩成。彰化地區春節空氣品質不好，因呼吸道疾病掛急診的病患也不少；此外，流感正流行，醫師建議民眾小心防範。

台大與榮總春節急診患者都較去年同期增加兩成。台大醫院急診部主治醫師顏瑞昇說，患者絕大多數是輕症，尤其是兒科急診人數「量多到嚇人」，值班的兒科醫師忙到連坐下來喝水、休息的時間都沒有。台北榮總急診部主任顏鴻章也說，春節連假許多診所未開，台北榮總急診就診人次居高不下。

彰化秀傳醫院急診部主任黃炳文說，春節期間出遊者多，開車擦撞、追撞出車禍，造成外傷掛急診也跟著變多。目前流感肆虐期，並以北部較嚴重，有些民眾返鄉南下傳播，患者人數增加。年節期間溫差大，腦出血病例也不少。

黃炳文說，急診患者中因暴飲暴食引發腸胃炎也占兩成，以卅歲上下年輕人居多。

彰化基督教醫院除夕到初四醫院急診量，平均每天約五百六十人，比去年春節增加近兩成，以Ｂ型流感病患最多。彰基副院長周志中指出，過年期間很多人酸辣不忌口，或吃得過於油膩，加上喝酒，引起腸胃炎，甚至腸出血掛急診。

周志中表示，有些國人不喜在春節期間看病、吃藥，造成病情更加嚴重掛急診。患者中有十九人因呼吸道病變住進加護病房，病因除了流感，也有人是因近日空汙嚴重，引發氣喘或肺炎。

台中市中國醫藥大學附設醫院急診量也有增加，以初二為例，求診人數約一千人，較去年多二成，更是平日的兩倍。急診部主任陳維恭說，急診人數增加與流感也有關係。

今天恢復上班、上課，周志中建議民眾要防範流感，大人跟學童都要常洗手；年後天氣又變冷了，也要加強保暖。