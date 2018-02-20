衛福部支持「輕急診」 但醫界憂健保給付

對於「輕急診」制度，衛福部醫事司長石崇良表示樂見醫師領頭號召開啟類似服務。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

對於國內醫師計畫引進「輕急診」制度，衛福部醫事司長石崇良表示，衛福部樂見醫師領頭號召開啟類似服務，若此模式運作順暢，未來政策上將支持擴大施行。健保署長李伯璋指出，推動分級醫療是健保署最重要的任務之一，今年計畫擴大雲端資料分享，方便民眾在診所就醫。

但相對於衛福部和健保署正面看待，基層醫師指出，目前健保不給付診所急診費用，診所醫師夜間看診也未獲加成，「輕急診」診所爭取健保給付恐有困難。另外，現在醫院與基層診所總額各自獨立，如果有診所因收治急診患者使基層健保點值被稀釋，推行輕急診可能會受到阻力。

石崇良表示，大醫院急診患者僅兩成需要住院，多數患者接受醫療處置後即可返家，英美等國已藉由類似制度分攤急診壅塞問題，一方面也讓夜間或假日沒有診所看急症的民眾多一個就醫選擇。

李伯璋指出，健保署希望加強民眾對於基層醫療的信任，從去年起大力推動雲端資料共享，讓診所醫師也能在診間看到患者的檢查、檢驗報告，希望民眾優先考慮到基層就醫。李伯璋也表示，輕急診診所挑戰性高，有關健保給付方式，未來可以討論。

基層醫療協會理事詹前俊指出，許多國外醫院的急診收治兩種患者，其中一種是有生命危險的急症患者，但也有出現症狀，卻因沒有家庭醫師或無法約診，只好臨時求醫的患者，未必需要掛急診緊急處理。台灣若引進輕急診或稱為急門診制度，的確可以幫助這些患者，又疏散真正需要急診人潮。但台灣健保制度沒有急門診的給付制度，一般民眾仍然是把急診當門診看。

新北衛生局表示，「輕急診」診所似乎無法跟急診畫上等號，因為設置標準差一大截，「輕急診」診所如果是廿四小時營業的診所概念，依現行設置標準診所可廿四小時診療，但不能稱急診；至於後續健保要如何給付，則是要看衛福部如何訂定。