一場致命重病…催化他打造輕急診

2018-02-21 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ／台北報導



計畫引進輕急診制度的李相台是國內治療靜脈曲張名醫。 圖／李相台提供 分享 facebook

計畫引進輕急診制度的李相台是國內治療靜脈曲張名醫，去年底一場致命重病，催化了他打造輕急診診所。

去年十二月廿三日凌晨，李相台原本已熟睡，突然感到腹部劇烈疼痛，連忙上廁所卻發現鮮紅的血不斷噴出。行醫廿多年，李相台知道是體內大出血，並深覺這樣流血一定「玩完了」，連忙把太太叫醒「跟她道別」，還好太太沒被嚇壞，直說「你傻啦，趕快去醫院。」連忙趕去台大醫院掛急診。

才到台大沒多久，還沒開始檢查，李相台就因出血過多而休克。李太太轉述，當時整個急診室醫護人員一擁而上急救，在緊急關頭救回他一命。那天深夜李相台總共輸了八袋血，醒來時已被移入急診的加護區。

「我醒來時，發現急診室亂成一團，外面有發燒的孩子在哭、有人不斷嘔吐，急診擠滿輕症患者，但這些不舒服的病人，在半夜除了急診也沒地方去，醫護人員為了我們這些重症的患者忙翻了，只能讓他們一等再等。」

李相台說，當天晚上除了他，台大急診還有一位心肌梗塞、一名自殺病人，一個晚上，為了這三名重症患者急救，就足以讓所有值班醫護忙翻。

當天在急診找不出病灶，胃鏡、腸鏡檢查都沒問題，李相台決定出院。沒想到回家後又大出血，只好再回台大，最後在門診檢查發現腸子有個破洞，連行醫多年的主治醫師也說第一次碰到。

為何腸子破洞？病名是什麼？主治醫師和李相台自己都講不出來，「或許是上帝在我肚子裡戳了個洞，讓我體驗急診醫師的辛苦。」李相台決定加快腳步成立輕急診診所，協助分流急診輕症患者，「醫學中心應該留給有生命危險的重症病患」，盼透過行動，為分級醫療盡一分心力。