急診常有「看似輕症 實則嚴重」患者…

健保署去年調高輕症患者急診部分負擔，還推出手機App讓民眾查詢假日開診診所，但急診室依然充滿人潮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

根據統計，醫學中心急診患者近八成為輕症，對於有醫師計畫引進「輕急診」制度，不少急診醫師樂觀其成，但提醒急診經常會有「看似輕症、實則嚴重」的個案，急診檢傷分類可能誤判，如何在相對輕的急診患者中揪出嚴重疾病個案，得多加留意。

衛福部健保署去年調高輕症患者至醫學中心急診部分負擔，還推出手機App讓民眾查詢假日開診診所，盼能疏散醫院急診人潮，但幾乎看不到效果。台大醫院急診部主治醫師顏瑞昇指出，病人自主性高，除了強制實施到院前檢傷分類，若靠病人自主就醫，恐難分散大醫院急診室人潮。

「提高急診部分負擔根本沒用。」台北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主任簡立建直言，國內醫院急診室中檢傷分類一、二級的重度患者不到二成，「輕急診」若能在台推行，相信不少急診醫護人員都樂觀其成。

台北榮總急診部主任顏鴻章指出，國內家庭醫師制度尚未建立、並未提供廿四小時諮詢或看診服務，以致假日時分急症民眾可能無處就醫，輕急診制度若能在台推行，可以幫助這些患者。

台北醫學大學附醫急診醫學科主任高偉峰也對輕急診樂觀其成，但他提醒，看以輕症的疾病，有時未必是輕症，例如腰痛可能是股動脈問題、腹痛可能是心肌梗塞、跌倒可能造成腦出血、頭暈可能是腦部有病灶，特別是六十五歲以上族群，需特別留意。

顏瑞昇分析，國內急診「服務」好，就算輕症患者，在急診除了醫師問診，還能有相關檢驗檢查服務，比起診所或門診檢查更全面，就算健保署呼籲輕症不要衝急診，或調高部分負擔，分流效果仍有限。