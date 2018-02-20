24小時輕急診引進台灣 輕症半夜也能就醫

2018-02-20 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ／台北報導



為疏散急診人潮，有醫師計畫引進新加坡「輕急診」制度。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

醫學中心急診人氣強強滾，衛福部健保署去年調高急診輕症患者部分負擔費用，但分流效果有限。為疏散急診人潮，有醫師計畫引進新加坡「輕急診」制度，成立廿四小時診所，並由急診專科醫師進駐，收治發燒、嘔吐、車禍外傷等暫無致命危險急症患者，盼能有效紓解醫院急診人潮。

在健保開辦以前，民眾急症是去厝邊隔壁或村子診所敲門，小鎮醫師可能打開門讓媽媽抱著哇哇啼哭的娃娃進來，也可能提著大大的醫師包，直接到病家出診。現在健保就醫方便，急症患者不論輕重症都去醫院，醫學中心急診滿床是常態，甚至滿到走廊牆邊、柱子旁都有待床病人。

「醫學中心急診應該留給真正需要的人。」和眾診所執行長李相台將在台北車站附近成立綜合診所，引進輕急診制度，收治檢傷分類三、四、五級的輕度急症患者，預定三月營運，透過開放方式平台邀請鄰近開業診所醫師輪班駐診，也提供Ｘ光等基礎檢驗項目，但比照醫院急診廿四小時服務。

李相台表示，急診醫病關係緊張時有所聞，急診患者太多，且依症狀嚴重程度看診，許多輕症患者不耐久候而大鬧急診室；他一直在思考，為何國內的分級醫療無法達到成效？除了家醫制度不夠完善，也缺乏更貼近民眾上下班時間的診療服務，使民眾身體不舒服就直奔醫院急診室。

李相台某次和新加坡醫師聊天發現，「輕急診診所」在當地行之有年，小小的新加坡就有將近廿家全方位輕急診診所，有助紓解醫院急診人潮。李相台認為，此制度將可解決台灣醫學中心急診壅塞問題，除了計畫引進星國輕急診制度，也將請急診專科醫師進駐診所看診並協助培訓。

急診檢傷分類有五級，第一級和第二級為復甦急救和危急，健保去年調高檢傷分類第三、四、五級部分負擔。李相台表示，輕急診診所以後者為主要收治對象，未來將申請健保特約，收費照基層診所，未來也希望與附近台大醫院及周邊基層醫療院所合作，甚至垂直轉診，將重症患者轉至醫學中心，中度患者轉區域醫院，協助狀況較輕者返家休養。