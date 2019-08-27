「韓說我會選，他猜錯了」 柯文哲：郭要選就讓郭選

2019-08-27 00:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 、鄭媁／台北報導



台北市長柯文哲接受聯合報專訪表示，有人替我們選，我們就給他選。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

二○二○總統大選，台北市長柯文哲動向備受關注。柯文哲昨天接受聯合報專訪表示：「高雄市長韓國瑜說我一定會選，其實他猜錯了，如果鴻海創辦人郭台銘要選，就讓郭選，至少我們就不用去扛這麼困難的局」。

柯文哲表示，自己選，只是凸顯兩大黨的好笑，問題是當選後就會發現能量不夠；自己雖是很喜歡玩的人，但不可以把台灣的命運拿來玩，這就是自己不選的理由，「有人替我們選，我們就給他選」。

台北市長柯文哲表示，國民黨總統參選人韓國瑜（圖）說他一定會選，其實猜錯了。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

希望中道 大選不要一定要選邊站

柯文哲表示，自己把二○二○總統大選主調訂為「希望中道」四個字，藍綠對抗是場恐懼和仇恨的比賽，在一對一情況下一定是小英贏，因為恐懼比仇恨力量大，所以希望有第三個力量，藍綠以外可以有中道當作主流思想，不要一定要選邊站。

為什麼覺得郭台銘比較好？柯文哲說，郭台銘當總統，大家都很難綁架他，大老闆太有個性了，也不缺錢，所以誰也綁架不了他。

找個素人 給中華民國重開機機會

柯文哲說，有時候要找一個完全不是政治人物來做（總統），因為有時候利益「牽葛」太多，寧願找個素人，「給中華民國一個重開機的機會」。郭過去和政治沒有連結，有機會讓台灣重開機，其他人沒有機會，況且郭的能量比他大，郭有鴻海集團，自己只有顧問蔡壁如加幾個年輕小助理。

所以郭台銘已決定參選？柯文哲說，每個人都有他的掙扎，人活在世界上不是孤零零一個人，有親朋好友，郭的牽葛多，馬英九和郝龍斌都找過郭，藍營這麼多朋友，要拒絕沒有這麼容易。像柯自己和美日中都沒有牽葛，和藍綠兩黨也沒有太大牽葛，至少沒有一大堆朋友，但郭台銘就是牽葛多，所以給郭一點時間釐清，郭需要的是心理建設。

郭台銘素人參政，真的可以適應？柯文哲表示，最後一定是「半半施工」，就像挖馬路一樣，不能整條路封起來，所以要半半施工，一部分可以改，一部分先用舊的系統。

台北市長柯文哲表示，如果鴻海創辦人郭台銘（圖）選二○二○總統，可以給中華民國一個重開機的機會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

很不想選 離開北市就是黑幫還巢

柯文哲接受專訪時抨擊蔡英文總統在回應台灣價值「有講等於沒講」，曾覺得蔡英文有機會讓台灣重新開機，「結果她根本甩不掉新潮流」。

柯文哲說，自己很不想去選總統，是因為知道只要一離開台北市政府就是「黑幫還巢」，文化需要時間，在還沒有深化之前，只要一離開這裡，保證全毀。