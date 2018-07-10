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強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚接觸陸地 東北部首當其衝

免試入學放榜 總錄取率98.41% 缺額5.6萬人

TWICE 尺度突破！子瑜等人新歌穿搭性感又青春

2018-07-10 11:31udn STYLE 記者鄧舜之

韓國女團TWICE聲勢銳不可擋，才宣布將展開日本巡迴演唱會，緊接著又推出韓語特別...
韓國女團TWICE聲勢銳不可擋，才宣布將展開日本巡迴演唱會，緊接著又推出韓語特別專輯《Summer Nights》。
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