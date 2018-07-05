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從擺地攤到護送世足獎盃進場 俄羅斯超模的故事很傳奇

2018-07-05 15:27udn STYLE 記者鄧舜之

這屆世足賽在俄羅斯舉辦，開幕式中俄羅斯超模娜塔莉亞．沃迪亞諾娃（Natalia ...
這屆世足賽在俄羅斯舉辦，開幕式中俄羅斯超模娜塔莉亞．沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）以 Louis Vuitton的皮箱護送獎盃進場，美麗的倩影立刻吸引注所有人的目光。
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