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蔡依林攜屋虎演悲情戲 「白T造型」變亮點

2018-07-04 12:18udn STYLE 記者陳于婷

提到夏天必備的白T恤，許多人通常都會下意識地搭配牛仔褲、丹寧短褲，夏天這麼長，穿...
提到夏天必備的白T恤，許多人通常都會下意識地搭配牛仔褲、丹寧短褲，夏天這麼長，穿太多次難免會膩。時尚呸姐蔡依林日前就示範一套飄型味的白T恤造型，還和愛狗屋虎演了場愛情悲情戲碼，笑翻一堆粉絲！
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