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《宅男行不行》女主角結婚了！褲裝婚紗超別緻

2018-07-03 13:11udn STYLE 記者鄧舜之

在美國影集《宅男行不行》（The Big Bang Theory）飾演女主角佩妮...
在美國影集《宅男行不行》（The Big Bang Theory）飾演女主角佩妮（Penny）的演員凱莉庫柯（Kaley Cuoco），近日和交往兩年的男友、富商之子Karl Cook結婚。
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