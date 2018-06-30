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對流旺盛 13縣市大雨特報

舒淇當俏麗蜜桃小公主 比小21歲的Bella Hadid還青春

2018-06-30 13:43udn STYLE 記者鄧舜之

珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）日前舉辦派對，發表全新WILD POP頂級珠寶系...
珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）日前舉辦派對，發表全新WILD POP頂級珠寶系列，品牌代言人舒淇、Bella Hadid、Lily Aldridge和黛安娜王妃的姪女Lady Kitty Spencer等人都盛裝出席。
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