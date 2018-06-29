親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

台股震撼彈 聯電大陸子公司將申請A股上市

寶特瓶放儀表板釀悲劇 起火燃燒引擎室、配線全毀

安潔莉娜裘莉一出馬就完勝！這天霸氣高貴到不輸皇室成員

2018-06-29 16:32udn STYLE 記者陳于婷

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）日前於英國倫敦聖保羅大教堂...
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）日前於英國倫敦聖保羅大教堂出席聖米迦勒及聖喬治勳章200周年紀念活動，一身不輸給皇室名人造型與氣場的高貴打扮，瞬間奪走了眾人目光。
分享

不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

老公算什麼？貝嫂更愛跟布魯克林放閃

2018-06-28 11:33

梅根頂大捲髮穿Prada好驚豔 翹腳坐姿惹議有原因

2018-06-27 11:29

許瑋甯飛摩洛哥當流浪女子 每張都像雜誌內頁那般高級

2018-06-26 17:17

歐美風帶點韓系 解析潔西卡的「鄭氏風格」

2018-06-26 11:49

解放事業線還很瀟灑 看了這些就知道潤娥本來就是率性妹子

2018-06-25 12:35

《冰與火之歌》情侶檔浪漫完婚！「龍后」當賓客義氣、時尚都顧到

2018-06-25 12:34

陳喬恩好容易撞衫 跟時尚咖迪麗熱巴、Ella 比會獲勝嗎？

2018-06-23 14:45

川普老婆探視移民兒童 錯穿ZARA外套惹眾怒

2018-06-22 13:15

5大原因告訴你 為何女孩都為Tiffany&Co.瘋狂

2018-06-21 15:44

名人穿啥！小樂吳思賢的 Converse 最帥穿搭提案

2018-06-20 11:40

不太穿印花洋裝的Gigi Hadid 一出手就用3配件搭出新鮮感

2018-06-20 10:38

別只關注歐美球星 日本世足球星意外有帥到！

2018-06-20 10:37

貝嫂難得繽紛逛大街 變身馬卡龍冰淇淋有點俏皮

2018-06-20 10:36

梅根失誤了！出席婚宴穿輸「最強婚禮賓客」

2018-06-19 16:15

顏值相加會破表！盤點世足帥哥球星背後的女人

2018-06-19 14:15

零贅肉美腿看電視也能練！陳艾琳公開養成三方法

2018-06-18 15:47

格紋夏天也不退燒 初學者記得先從黑白兩色練習穿搭

2018-06-18 10:00

喬治庫隆尼的美妻來教你！阿拉瑪汀示範性感露肩最優雅

2018-06-16 16:42

上班族絕對適合 《金秘書為何那樣》朴敏英馬尾技巧

2018-06-16 13:43

小鮮肉變身筋肉猛男 C羅的12年世足之路

2018-06-15 13:08

世足小組賽第一輪就強碰 西葡「雙牙戰」帥哥盤點

2018-06-14 12:05

女人都該有一件黑色小禮服 唐嫣最美黑天鵝、梅根優雅到不行

2018-06-13 13:35

閨密是最強「時尚配件」 小松菜奈的混血姊妹淘超可愛

2018-06-12 14:15

凱特王妃母子三人小跑步超歡樂 脫離皇室光環不忘曬品味

2018-06-11 10:59

Bella Hadid沿路笑不停 奇特搭配「雨刷+泳衣」網友說NG

2018-06-10 13:49

Raquel／鮮肉CEO和他的RIMOWA 時尚老牌聯名出新生命

2018-06-09 16:37

許瑋甯的海灘照俏皮又性感 怎麼拍都有女神光

2018-06-09 12:08

郭雪芙從「泡芙臉」變回尖下巴 怎麼喝是關鍵

2018-06-08 14:04

潤娥&太妍根本最強女神組合 機場時尚不同功力一樣高

2018-06-07 14:12

Kate Spade設計師殞落 創造的經典凱特王妃也愛

2018-06-06 14:15

熱戀中小情侶無誤！喬治庫隆尼騎車載阿拉瑪汀兜風閃爆

2018-06-05 13:08
看更多

熱門文章

旅客注意！觀光局公告這25家旅行社有營運狀況

2018-06-29 12:01

第7號颱風巴比崙今可能生成 間接影響台灣

2018-06-29 08:10

大腸癌年輕化 28歲養生青年也罹病

2018-06-28 18:06

影／鳳梨價格崩盤 合作社批農委會竟宣傳外銷成績佳

2018-06-28 19:31

汽車維修選原廠還是外廠好？業務從三大角度分析

2018-06-29 13:22

峇里島火山爆發 長榮、華航班機延遲台客滯留

2018-06-29 11:13

「爸媽沒有錢」國二女暑假去不了迪士尼氣憤摔門 母親痛哭

2018-06-29 15:22

台灣器官移植史50周年 76歲爺體內的母親腎臟破百歲

2018-06-29 12:53

【小孟塔羅】再慘都要過了！下半年靠什麼轉運？

2018-06-29 10:30

影／今年3至5個颱風侵台 中央氣象局：強度恐偏強

2018-06-29 11:15

7月星座塔羅運勢：天蠍工作有跳槽機會 處女恐錢財吃緊

2018-06-29 08:56

鳳梨價崩 有農民棄收

2018-06-28 23:46

新政策托育費定上限1.5萬 保母嘆時薪低到只有50元

2018-06-28 20:44

酷夏！新北、桃園紅燈減秒擴大上路 其他4都不跟進

2018-06-29 00:26

婚姻故事／愛情的勇氣

2018-06-29 06:00

周杰倫是明星也是小行星 天空還有多少大明星

2018-06-29 11:30

退休生活／老來更要圓夢

2018-06-29 06:00

家樂福開賣香蕉米乖乖 網友：搶到賺到還能IG炫耀

2018-06-28 19:15

送別史博館 台北最美賞荷咖啡館重新開放

2018-06-28 22:43

影／別吵！男子打擾大象吃飯 牠不爽怒揮鼻巴頭

2018-06-29 14:01

今日星座運勢／雙子 貴人運佳 適合交涉與談判

2018-06-29 00:00

國人每年喝下一鋁罐農藥量？ 醫師為錯誤比喻道歉

2018-06-29 09:18

NeNe韓式炸雞快閃！ 7/13起每日限量200份

2018-06-28 17:33

連結車卡平交道 台鐵樹林至山佳雙線不通

2018-06-28 17:18

我愛一個人煮／自製愛玉仙草

2018-06-29 06:00

剩兩天要交接 不想留的森鐵員工誰資遣都沒講好

2018-06-29 10:50

台灣芒果好逼人！4間甜點店必吃 IG不能沒有它

2018-06-28 18:06

我的經驗／抗疣大戰耗時 沒有速效藥？

2018-06-29 01:24

生酮飲食 能餓死癌細胞？

2018-06-29 01:24

服農藥自殺仍活跳跳 7天後竟猝死

2018-06-29 16:26

米漢堡不夠新奇 摩斯新推台灣米穀粉做成的「米麵堡」

2018-06-29 00:45

晚睡壓力大 女性小心子宮長肌瘤

2018-06-29 08:05

阿里山火車員工留任意願調查表 台鐵局和林務局不同調

2018-06-28 22:08

愛情的季節來了！今夏脫單指數最高的星座

2018-06-29 11:10

坎達爾珍娜亂髮還是很美 代言LONGCHAMP

2018-06-28 17:49

台灣之光！玉山8年陳高 奪世界最佳白酒

2018-06-29 14:41

拒絕劣質油！ 歐盟「太極計畫」教你成為橄欖油專家

2018-06-28 23:14

高溫炎熱 注意防曬

2018-06-29 05:02

沒錢旅行？快來搶2萬元旅遊金 跳島行程等著你

2018-06-29 11:05

平日以輪椅代步 郝明義激推韓國無障礙計程車：非常享受

2018-06-29 12:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top