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希望傷友不再需要我…八仙物理治療師的告白

歐美風帶點韓系 解析潔西卡的「鄭氏風格」

2018-06-26 11:49udn STYLE 記者鄧舜之

韓國歌手潔西卡（JESSICA）是亞洲代表性的時尚人物，她從女團起家，一路成為時...
韓國歌手潔西卡（JESSICA）是亞洲代表性的時尚人物，她從女團起家，一路成為時裝周的常客到自創服飾品牌，被媒體讚為「偶像CEO」。
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