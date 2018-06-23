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陳喬恩好容易撞衫 跟時尚咖迪麗熱巴、Ella 比會獲勝嗎？

2018-06-23 14:45udn STYLE 記者鄧舜之

39歲的女星陳喬恩不曉得為何，從以前到現在就很容易撞衫，從林志玲、范冰冰、「華妃...
39歲的女星陳喬恩不曉得為何，從以前到現在就很容易撞衫，從林志玲、范冰冰、「華妃」蔣欣，甚至到下一個世代的女星歐陽娜娜、秀智都有，撞衫次數不勝枚舉。
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