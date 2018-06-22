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川普老婆探視移民兒童 錯穿ZARA外套惹眾怒

2018-06-22 13:15udn STYLE 記者鄧舜之

美國第一夫人梅蘭妮亞川普（Melania Trump）日前訪問德州移民所，探視被...
美國第一夫人梅蘭妮亞川普（Melania Trump）日前訪問德州移民所，探視被迫和父母分離的非法移民兒童。結果她搭機前往德州時，卻穿了一件背後寫著「我真的不在乎，你呢？」（I REALLY DON'T CARE, DO U?）的外套，引來排山倒海的批評。
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