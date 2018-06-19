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顏值相加會破表！盤點世足帥哥球星背後的女人

2018-06-19 14:15udn STYLE 記者鄧舜之

2018世足賽開戰，許多四年一次的一日球迷，都是看球星的顏值來決定支持哪隊。很可...
2018世足賽開戰，許多四年一次的一日球迷，都是看球星的顏值來決定支持哪隊。很可惜的是，有外表、有身材又有球技的帥哥球星們，多半已經「名草有主」。
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