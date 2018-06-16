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上班族絕對適合 《金秘書為何那樣》朴敏英馬尾技巧

2018-06-16 13:43Beauty美人圈 Beauty美人圈

朴敘俊與朴敏英合作的《金秘書為何那樣》大家看了沒！朴敘俊的角色真心好笑又可愛，而...
朴敘俊與朴敏英合作的《金秘書為何那樣》大家看了沒！朴敘俊的角色真心好笑又可愛，而朴敏英整個人氣質大爆發！尤其是裡頭的OL俐落馬尾，一出場就讓馬尾控小編整個心落了一拍...實在太美啦！
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