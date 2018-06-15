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小鮮肉變身筋肉猛男 C羅的12年世足之路

2018-06-15 13:08聯合報 記者吳曉涵

作為葡萄牙一哥，隊長Cristiano Ronald（簡稱C羅）從06年參賽至今...
作為葡萄牙一哥，隊長Cristiano Ronald（簡稱C羅）從06年參賽至今，已經參與了四屆世足賽。
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